Ученый описал три сценария пандемии коронавируса

06.04.2020, Москва, Игорь Петров

Пандемия коронавируса будет развиваться по одному из трех сценариев, в зависимости от того, насколько жесткими будут карантинные меры и насколько эффективными они окажутся.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть три сценария. Либо все будет очень быстро, либо все будет очень плохо, либо все будет очень хорошо. Если не принимать вообще никаких мер, тогда нас ждет очень резкий рост числа случаев. Будет быстрая вспышка эпидемии, погибнет много людей, после этого – быстрый спад.

Это произойдет примерно за 2 месяца, будет связано с огромным количеством человеческих жертв. Подавляющее количество стран считают для себя такие жертвы неприемлемыми.

Если удастся очень эффективными карантинными мерами практически полностью перекрыть передачу, то тогда есть надежда, что тоже все удастся прекратить в течение немногих месяцев. Для России очень оптимистичным был бы прогноз 2 месяца, скорее – больше. Если сейчас все меры, которые мы принимаем, окажутся очень эффективными, то примерно столько этот спад займет.

Но надо понимать, что до создания вакцины мир все равно останется немного другим – полностью снять эти меры будет нельзя, будет все время опасность нового завоза, возникновения локальных вспышек.

Если эти меры окажутся умеренно эффективными и будет принято что-то промежуточное, то нам удастся снизить острый пик, сгладить его, и тогда эпидемия будет продолжаться очень долго, в течение многих месяцев. Таким образом, все равно погибает огромное количество людей. Может быть, удается избежать перегрузки системы здравоохранения при радикальном сценарии.

То есть, лучшее, на что можно рассчитывать – это жесткими мерами очень резко снизить передачу. Мы знаем, что есть страны, которым удалось это сделать», – сказал профессор.

По его оценке, создание вакцины займет в лучшем случае 17-18 месяцев при условии максимального сокращения всех стадий этого процесса, тогда как в нормальной случае на это требуются годы.