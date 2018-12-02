Ученый: Россия вместо рывка экономики продолжает вкладывать доходы на Запад

02.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

Российская «оборонка» совершила рывок, однако вслед за ней необходимо подтягивать и другие отрасли.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас гигантский скачок в оборонной промышленности и разработках. Давайте подтягивать и другие отрасли по работающим экономическим схемам для оборонки», – сказал эксперт.

«Российский ВПК развивается успешно и даёт 40% отечественной гражданской продукции. Кроме того, за ним – основная часть передовых разработок. Лозунг «пушки вместо масла» – это XIX век. Европа технологически отстаёт от США, потому что скупится на военные исследования. Интернет не мог возникнуть на коммерческих основах. Его придумал и воплотил в жизнь Департамент оборонных разработок США. Российская оборонка – локомотив российской экономики, тянущий за собой всё остальное», – напоминает Ивантер.

«Реальный потенциал нашей экономики – рост 6-8% в год. Но есть странная практика: мы вкладываем в Запад свои доходы от нефти и газа под 2%, а для себя берём оттуда кредиты за 6-8%. Всё это давно говорено-переговорено. У нас есть хорошие отношения с властными структурами: они нас слушают, но не слушаются. А когда начнут слушаться? Когда ёкнется», – заключил эксперт.