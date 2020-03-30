Ученый-вирусолог назвал решение Путина «ценнейшим подарком»

30.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Объявленная в Российской Федерации нерабочая неделя поможет стране справиться с распространением коронавируса нового типа.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев.

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Он объяснил, почему в РФ увеличивается количество заболевших, несомтря на предпринимаемые меры.

Количество заболевших растет все более быстрыми темпами…

«Это связано с многочисленными российскими туристами, которых все еще продолжают вывозить из-за рубежа на родину. Их громадное количество, и они оказались за границей в ужасной ситуации – антиэпидемической! Их выселили из гостиниц, их не пускают в аэропорты, они болтаются непонятно где и при этом непонятно с кем контактируют. В результате многие из них, конечно, привозят вирус. Так что процесс роста количества заболевших у нас в стране будет продолжаться до тех пор, пока не закончится эта эвакуация», – сказал Зуев.

«А отсюда я делаю вывод: всем людям, которые живут в России, нужен карантин. Москвичам – особенно! Так что недавнее объявление президента о предстоящей нерабочей неделе – просто ценнейший подарок всем нам от руководства страны. Хотя, конечно, с точки зрения большей надежности было бы лучше отсидеться по домам 2-3 месяца. Но таких длинных «общегосударственных каникул» уж явно не может быть в реальных условиях. Впрочем и объявленная «передышка» очень важна и полезна», – считает ученый вирусолог.

По его словам, даже недельная самоизоляция даст ощутимый эффект в борьбе с распространением коронавируса, ног не исключает, что власти еще продлят эти «вынужденные каникулы» до двух недель.

«Однако в любом случае я, как специалист с большим опытом, уверен: нынешняя эпидемия коронавируса в конце концов сойдет на «нет», в том числе и благодаря тем мерам, которые предпринимаются у нас в стране», – резюмировал Зуев.

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