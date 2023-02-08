Ученых ЛДНР интегрируют в систему российской науки

Новые регионы РФ войдут в новый рейтинг субъектов, в котором будет отслеживаться помощь молодым ученым.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат Александр Мажуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша ключевая задача сегодня – сделать так, чтобы все положения народной программы «Единой России» распространялись на новые регионы. Наука в ЛДНР развивается очень активно. В Херсонской и Запорожской областях – чуть меньше.

Сегодня комитет рассматривает поправки к закону об интеграции науки и образования новых регионов в единое научно-образовательное пространство РФ, которые обязательно учтут потребности науки и молодых ученых новых регионов», – сказал Мажуга.