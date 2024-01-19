«Учились по советским учебникам» – Ищенко гадает над упёртостью украинцев

Владимир Гладков.  
19.01.2024 21:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 399
 
Дзен, Культура, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, СССР, Украина


Украинцы так одержимо сражаются против российской армии за нацистское правительство, которое ненавидят, из-за того, что учились по советским учебникам.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы так одержимо сражаются против российской армии за нацистское правительство, которое ненавидят, из-за того,...

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«Украинцам плохо, они своё правительство ненавидят, но идут за него умирать. Не за свои интересы, а за интересы Зеленского, интересы США.

Для чего они это делают. Это работает архетип, который им внушали с детства, ещё в Советском Союзе, что Родину надо защищать. А это ваша Родина.

И потом родились следующие поколения, для которых уже Украина была Родиной, они другую не знали, у них не было Советского Союза. И им тоже внушали, что это ваша Родина, по абсолютно тем же учебникам», – считает он.

«Это находится на базе подсознания – человек не знает, почему он так поступает, но поступает. Его спрашивают: а чего вы, собственно, воевали? А они не могут объяснить, чего они, русскоговорящие, защищали украинский нацизм, который их же угнетает», – рассуждал Ищенко.

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