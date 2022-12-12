Учитель православной гимназии погиб под Бахмутом в составе ЧВК «Вагнер»

12.12.2022  14:49 (Мск), Москва
Иван Самойлов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Прихожанин и учитель православной гимназии Ноябрьска Александр Сухоруков погиб 2 ноября в боях за Бахмут.

Храм архистратига Михаила 10 декабря опубликовал информацию о гибели прихожанина и педагога православной гимназии Александра Сухорукова. В сообщении говорится, что на 40 день после гибели бойца в храме состоится панихида, а дата погребения будет объявлена позже.

Прихожанин и учитель православной гимназии Ноябрьска Александр Сухоруков погиб 2 ноября в боях за...

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В соцсетях говорится, что работа с молодежью была важной частью жизни Сухорукова.

«Для многих воспитанников Ноябрьской православной гимназии он был очень близким человеком, которому можно было просто позвонить, написать, выговориться и не боятся осуждений», – отмечается в паблике храма.

Сухоруков был награжден орденом Мужества и рядом наград ЧВК «Вагнер» — «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество» и «Окопным крестом».

Ожесточенные бои за Бахмут идут на протяжении нескольких месяцев, украинские националисты оказывают сопротивление, поскольку не хотят оставлять позиции в стратегически важном городе.

Рядом расположен крупный логистический узел, потеря которого приведет к проблемам со снабжением всей группировки ВСУ в Донбассе. Несмотря на серьезную подготовку противника, штурмовики ЧВК «Вагнер» постепенно продвигаются вперед.

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