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Прихожанин и учитель православной гимназии Ноябрьска Александр Сухоруков погиб 2 ноября в боях за Бахмут.

Храм архистратига Михаила 10 декабря опубликовал информацию о гибели прихожанина и педагога православной гимназии Александра Сухорукова. В сообщении говорится, что на 40 день после гибели бойца в храме состоится панихида, а дата погребения будет объявлена позже.

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В соцсетях говорится, что работа с молодежью была важной частью жизни Сухорукова.

«Для многих воспитанников Ноябрьской православной гимназии он был очень близким человеком, которому можно было просто позвонить, написать, выговориться и не боятся осуждений», – отмечается в паблике храма.

Сухоруков был награжден орденом Мужества и рядом наград ЧВК «Вагнер» — «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество» и «Окопным крестом».

Ожесточенные бои за Бахмут идут на протяжении нескольких месяцев, украинские националисты оказывают сопротивление, поскольку не хотят оставлять позиции в стратегически важном городе.

Рядом расположен крупный логистический узел, потеря которого приведет к проблемам со снабжением всей группировки ВСУ в Донбассе. Несмотря на серьезную подготовку противника, штурмовики ЧВК «Вагнер» постепенно продвигаются вперед.