27.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Общество, Политика, Россия
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Учитесь у Екатерины! Жириновский перечислил регионы, подлежащие объединению


Полноценным субъектом Российской Федерации может быть регион с населением не менее 3 млн человек, поэтому небольшие субъекты нужно объединить.

Об этом в ходе пресс-подхода представителей фракций в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Маленький регион – 40 тысяч населения – не нужен. Он не может быть отдельным субъектом – это смешно. Три миллиона – минимум населения, когда субъект может быть экономически самостоятельным», – заявил Жириновский.

Политик также объяснил, что можно объединить: «Ярославль, Кострома, Иваново, которые являются тремя маленькими субъектами. Объедините их. Белгород, Курск, Орел – объедините их».

Жириновский добавил, что «это уже все было в Российской империи».

«Большевики накромсали, чтобы побольше партийных делегаций на их съезд, чтобы за них голосовали. При Екатерине было 7 губерний и территория 230 миллионов  – ­ больше чем сейчас. Всей Западной, Восточной Сибирью из Иркутска командовали! А сейчас там 10 или 12 субъектов», – недовольно резюмировал лидер ЛДПР.

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