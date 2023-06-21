Учёные рассказали, чем отличается цветение моря в Балаклаве от Одессы

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Цвет морской воды у побережья Одессы – это результат цветения сине-зеленых водорослей, в бухте Балаклавы – результат попадания красителя в воду, вероятно, с провокационной целью. Все попытки запугать крымчан последствиями разрушения Каховской ГЭС легко опровергаются наукой.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Первого севастопольского» завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный заявил, что видео из Одессы о необычно зеленом цвете воды – это свидетельство буйного цветения сине-зеленых водорослей.

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«То, что называется цианобактерии, их по-другому называют, или типичные водоросли. Вы можете видеть в любое время, допустим, в пресноводных водоемах часто такой плотный зеленый «ковер» сверху. Это непосредственно связано с катастрофой, непосредственно изменение химического состава воды», – подчеркнул учёный.

Зеленый цвет морской воды в Балаклаве, который переполошил пользователей социальных сетей, и укроканалы его связали с разрушением Каховской ГЭС – это результат окрашивания воды, о чем заявили власти Севастополя, заверив, что опасности для здоровья он не представляет.

«По-видимому, это «Родамил» или что-то такое. Краситель, который достаточно часто использовался в исследованиях, допустим, физических процессов. Он достаточно безвредный. Понятно, что лезть сюда разумный человек не будет, но это достаточно быстро рассасывается, растворяется. Для того, чтобы краска сохранялась на поверхности, обычно в экспериментах в восьмидесятые годы ее растворяли в спирте, потому уже выливали, чтобы он достаточно долго представлял загрязнение на поверхности, и его можно было регистрировать, в том числе со спутников», – пояснил Станичный.

Ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ Ольга Соловьёва добавила, что были опасения на счет донных отложений Каховского водохранилища, которые накапливали в себе десятилетиями различные вещества, в том числе и в период Чернобыльской катастрофы. Исследования в Северо-крымском канале таких загрязнений воды не выявили, а что касается морского побережья, то за этим следит Роспотребнадзор.

«Насколько мне известно, санитарные службы Крыма всё-таки ведут активные мониторинг, регулярные исследования, и в общем всё благополучно», – заверила Соловьёва.