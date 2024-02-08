Учёные спорят, что даст отмена преступного решения Хрущёва по Крыму

Отмена постановления 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР, как противоречащего действующему на тот момент законодательству, не будет способствовать признанию российского статуса региона. Скорее, этот документ послужит «юридическим забором» в будущем, как сейчас Ясский мирный договор между Россией и Османской империей является основой для международного статуса Крыма, как российской территории.

С таким мнением выступили крымские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий сомневается, что инициатива спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова поднять на законодательный уровень вопрос отмены пребывания Крыма в составе УССР будет иметь практическое значение.

«Как прецедент… Россия – правопреемник Советского союза, и теоретически это можно сделать. Я с большим уважением отношусь к Владимиру Константинову, потому что в конце 2013-го и начале 2014 года он последовательно выступал в поддержку крымской государственности и крымской автономии. Но в своё время было принято постановление Госдумы о денонсации Беловежских соглашений. Кто-то о нём сейчас вспомнит? То есть практическая ценность сомнительна», – указал Бедрицкий.

По словам эксперта, в настоящий момент нет таких условий, при которых Европа признает Крым и другие четыре новых региона РФ российскими.

«Потому что пока Европа сохраняет свой потенциал. Вот, когда она его потеряет, экономический и военный, и потенциал воли, вот тогда они будут готовы что-то признать. Сейчас, даже если будет подписано какое-то соглашение, закрепляющее за Россией новые регионы, закрепляющее позицию России, это не приведёт к тому, что Европа признает Россию, её статус. К сожалению, сейчас это невозможно», – указал Бедрицкий.

Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв напротив, считает, что отмена постановления о передаче Крыма создаст задел на будущее.

«Очень часто мы читаем в блогах, телеграммах, в статьях: хи-хи-ха-ха, спикер крымского парламента предложил то, предложил сё. Но мы будем иметь наработанную правовую базу, и по вопросам, связанным с политическим и идеологическим ничтожеством этого времени, и по нашим претензиям к государству Украина, если оно сохранится, мы можем высказывать претензии мировому сообществу. И легитимность нахождения Крыма в России подтверждает Ясский мир от 1792 года. Потому что в соответствии с действующим мировым законодательством Крым может принадлежать либо России, либо Турции. Причём Турции только тогда, когда Россия от своего права откажется. Это международный акт, он закреплён, это факт, и мы как хороший фокусник в любой момент можем его извлечь. Иногда я сам недоумеваю от инициатив крымских руководителей, но подумав, я нахожу, что наличие юридически грамотных документов дает перспективы на будущее уже. Мы должны уже не реагировать на вчера, а думать на перспективу и иметь хорошо выстроенный забор из документов в случае юридического нападения на нас», – пояснил Киселёв.

Он считает, что искать компромиссы с Европой в вопросах принадлежности Крыма не стоит – это проигрышная позиция. Тогда как задача – отстаивать свои интересы в новой системе международного права, которая сейчас только формируется.

«Никакие признания со стороны Европы нас не интересуют. Если мы соглашаемся на ничью, это равносильно проигрышу. Поэтому нам надо только побеждать. Я никогда не забываю строки, рождённые в Крыму: Европа – это всего лишь полуостров Азии. В истории так бывает: пик взлёта, падение той или иной территории. Когда-то Китай производил 80% всей мировой продукции, потом это была нищая и несчастная страна. Сегодня опять Китай поднимается. Посмотрим, что там с историей. Собственно, Европа – это не один полуостров, а два – Скандинавский и Альпийский, и мы должны пользоваться всякими непорядками в Европе для того, чтобы достигать своих целей. Это ещё написано в XIX веке, появятся у нас такие политики, это хорошо, а не вот это бесконечное упование на признание. Вся система международного права была создана людьми по результатам двух мировых войн. Сейчас идёт большая война в разных регионах мира, и будет создана новая система международного права. Поэтому мы должны не идти на компромиссы и уступки, а создавать, как это ровно 79 лет назад 4-11 февраля 1945 года проходило на Ялтинской конференции. И если к следующему году закончатся события, то здесь к 80-летию конференции продекларировать образ нового мира», – заключил Киселёв.