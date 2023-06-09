Учёный МГУ разжевал, как украинцы мантрами о НАТО обрекли себя на войну

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Цели СВО такие же, как у боевого патрулирования советского флота в Средиземном море в 80-е годы прошлого века

Об этом на «Соловьевских чтениях» в крымской Ливадии заявил заведующий кафедрой истории и международных отношений Филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обезопасить страну, отодвинуть рубежи возможного применения ядерного оружия у наших территорий, чтобы подлетное время было дальше, чтобы появилось время на реакцию у средств ПВО. Это вопрос не праздный, серьезный и связан с большим количеством сопутствующих факторов. Это привело к той решительности, с которой была начата СВО. Надеюсь, она закончится победой, но надо уделять внимание развитию современных средств поражения и личного состава», – сказал Мартынкин.

По его мнению, безопасности России был нанесен серьезный урон ликвидацией Средиземноморской эскадры в 90-е годы прошлого века. В 2015 году эту ошибку начали исправлять, создав в Сирии военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу в Хмеймиме.