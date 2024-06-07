Учёный МГУ: России войну в обороне не выиграть

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Даже в условиях СВО российские управленцы непозволительно медлительны, а вместо необходимых перемен стремятся законсервировать комфортное для себя положение. Об этом на «Соловьёвских чтениях» заявил доцент филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учёный отметил инерцию управленческих решений, не соответствующую сложившимся вызовам и угрозам. «Работа над ошибками» постоянно откладывается. Чему удивляться, если Москва до сих пор официально не сняла западные санкции с КНДР и Ирана.

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«История не прощает промедления. А мы всё непростительно затянули, хотя и неоднократно повторялось, что времени на раскачку нет. Обычно, чем дольше затягиваются необходимые для развития реформы, те выше за них цена».

РФ до сих пор не представила привлекательный проект, который бы конкурировал с тем, что предлагает Запад.

«Сложно вдохновить людей лозунгом «давайте оставим всё как есть». Нас, к сожалению, никуда не зовут. Целеполагания нет. Мы не можем предлагать общее будущее ни себе, ни другим. И это вопрос, с этого начинается субъектность… Эпоха глобальной гегемонии США сама не уйдёт, в этом процессе Россия становится фактором непреодолимой силы. Но здесь следует учесть, что войны в обороне не выигрывают».

Он призвал не надеяться на то, что отношения с Западом наладятся сами собой.

«Сейчас более привлекательного актива, чем Российская Федерация, в мире нет. Поэтому нас и дальше будут испытывать на разрыв. И эскалация будет расти и множиться, пока не выгорит всё, что мешает миру быть иным. И только от нас зависит, оседлаем мы исторический процесс».