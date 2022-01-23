Учёный НАН Белоруссии: Мы должны помочь России в битве за Украину

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Новости Украины

Белоруссия должна сыграть особую роль в ходе освободительной войны за возвращение исторических русские территорий нынешней Украины.

Об этом в ходе интерактивного круглого стола в Москве заявил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Дмитрий Куницкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мы с вами люди, следящие за событиями, и примерно понимаем, что решение по Украине более или менее принято, во всяком случае, о введение туда вооруженных сил. Причём я скажу от себя, что, надеюсь, это будут силы совместно российско-белорусские, по моим взглядам, всё к этому идёт. Я думаю, что обоснование этого, в том числе идеологическое, совершенно понятное – оно должно звучать чётко и ясно. До сих пор звучат отклики, в Белоруссии в том числе, – как «война с братьями».

Мы все понимаем, что Украина нынче – это никакая не братская страна, это типичный укрорейх, рейхскомиссариат Украина, что сейчас в принципе исторически такая обстановка конца лета 1943-го года, победа в Курской битве.

Впереди операция – битва за Харьков, Донбасс частично, потом правобережная Украина. Единственное преимущество, что операцию «Багратион» проводить не надо в Белоруссии, она по умолчанию проведена, Белоруссия здесь уже нависает не нацистским балконом, а наоборот, своим союзным», – рассказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что чреда будущих событий в данном прогнозе формирует определённый символизм.

«Запланированы военные учения российско-белорусские на февраль, подготовительный период уже начался. Туда перебрасываются в основном подразделения из восточного федерального военного округа. Понятно, что западные части армии России даже не задействуется, потому что она другой фронт блюдёт. Что очень интересно, что 20-го февраля заканчиваются учения, одновременно заканчивается Олимпиада в Пекине. И, что очень интересно, что 20-е февраля это ещё Неделя о блудном сыне. То есть, слишком символично, чтобы не обратить на это внимание, то есть, такая операция «Возвращение блудного сына», – объяснил Куницкий.

Развивая тему освобождения подконтрольных нынешней Украине земель, эксперт также указал на важность вопроса масштаба операции и опасность ограничения «продвижения российско-белорусского воинства».

«Даже не только российско-белорусского, я думаю, практически сразу на ходу подключится немалая новороссийская и малороссийская часть воинства. Ограничить это движение под предлогом угрозы НАТО, а ещё более – под предлогом того, что якобы в Центральной и Западной Украине (речь идёт, конечно, о Волыни, потому что с Галицией дело обстоит тяжелее) сильная бандеровщина, якобы будет сильное партизанское движение и так далее. Думаю, что все понимаю, что это обман, никакого сильного партизанского движения не будет, вредительство – неизбежно, но оно и так неизбежно, обусловлено запущенностью последних восьми лет», – сказал белорусский эксперт.

Также он пояснил особую роль Белоруссии в данной кампании.

«Белоруссии никак не хотелось бы продолжать иметь на своих южных границах озлобленный огромный нацистский «Бандерштадт». Тем более, несомненно, он бы был напичкан уже армией НАТО без всяких оговорок и условностей, в случае если он останется под западной оккупацией. Как известно, Александр Лукашенко пользуется очень большим личным авторитетом особенно в северных регионах Малороссии – Волынь, Житомирщина, Киевщина. Если Владимир Путин во многом демонизирован в этих краях, то как раз Александр Лукашенко – его рейтинг поддержки в несколько раз превосходил любого украинского политика на протяжении многих лет. Поэтому роль Белоруссии в возможном и желательном освобождении не только Новороссии, но и Малороссии, на мой взгляд, должна быть очень сильно заострена», – заключил Куницкий.