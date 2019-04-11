Учёный Научного комитета Нацсовета блеснул в Раде свежей фашистской мыслью

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Все граждане украины делятся на полноценных уезжающих и неполноценных остающихся. Причём, уровень остающихся настолько низок, что они ни к чему не способны, кроме как бродить голодными с флагами и звать Путина.

Об этом в зале Верховной Рады заявил глава Научного комитета Нацсовета по вопросам развития науки и технологии при Кабмине Украины академик Анатолий Билоус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напуганный украинский учёный потребовал от правительства иностранных инвестиций, и побольше, дабы никто не захотел уезжать.

«Я считаю, что нужно, чтобы все без исключения члены правительства, правительство вообще, президент и вся Верховная Рада ежегодно отчитывались перед всем обществом, страной, что действительно сделано для того, чтобы сюда зашли инвестиции. Года два прогресса нет – очередные внеочередные перевыборы.

Мы дальше так жить не можем, мы потеряем всё.

Потому, все будут уезжать, и я боюсь следующего: после каждого, кто уезжает, общество, которое остаётся, становится ниже уровнем, это же понятно. И мы можем доиграться до того, что в конце концов останутся люди, которые будут с удовольствием ходить с красными флагами и кричать: «Путин, приди!» Не дай Бог», – содрогнулся Билоус.