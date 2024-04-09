Учёный оценил возможные радиоактивные последствия от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Реакторы Запорожской АЭС остановлены, поэтому говорить об угрозе повторения Чернобыля из-за атак Украины нельзя. Повреждение хранилища отходов может привести лишь к локальному радиоактивному загрязнению.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» доцент кафедры ИЯЭиП СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То слово «Чернобыль», которым часто пугают простого обывателя, здесь совершенно неуместно. Потому что в Чернобыле взорвался работающий реактор, и много дней выбрасывал радиоактивные вещества в окружающую среду. Здесь такого быть не может, потому что герметическая оболочка очень прочная. Даже единичное попадание тяжёлого боеприпаса не переведёт к физическому повреждению реактора», – отметил он.

Пять из шести реакторов находятся в «холодном» состоянии, без высокой температуры и давления. И только один, который был атакован, находится в «горячем» состоянии. Персоналу станции от этого не легче – беспилотник атаковал грузовик с продуктами для столовой, пострадали люди. Провокации ВСУ действуют на моральный дух персонала. Но МАГАТЭ в своих отчетах старательно избегает авторства ударов по ЗАЭС.

«Представьте себе, какой будет мировой резонанс, если глава МАГАТЭ открыто заявит, что атомную электростанцию обстреливают украинские войска. Какой это будет «авторитет» украинского режима. Поэтому господин Гросси, который по своему образованию дипломат, а не атомщик, говорит, как и положено дипломату – в общих чертах, не называя конкретных имён», – считает Браславский.

В случае нанесения удара по хранилищу отходов, всё ограничится локальным радиоактивным заражением.

«Потому что радиоактивные отходы хранятся в специальных контейнерах. Они не такие летучие и легко распространяемые, как радиоактивные вещества, которые могут вылетать из действующего реактора. Поэтому всё зависит от того, сколько контейнеров может быть повреждено. Опять же, всё ограничится небольшой территорией в радиусе нескольких километров от хранилища», – пояснил эксперт.