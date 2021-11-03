Учёный РАН в эфире «Эхо Москвы» призвал пойти навстречу мигрантам и построить тысячи мечетей

03.11.2021 22:52 (Мск), Москва, Елена Острякова

В России крайне не хватает мечетей, потому что в стране 20 млн мусульман, с учетом мигрантов.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже на сегодняшний день в каждом крупном городе есть не только одна, но и две мечети бывает. Это необходимо, потому что, простите, если люди верят в Аллаха, то им нужно куда-то приходить в пятницу на общую молитву. И если мест не хватает, то, во-первых, будет толпа и ажиотаж, либо это все разойдется по так называемым мусульманским молельным домам. А это не мечеть, а какой-то клуб. Это неуважение к мусульманам», – рассуждает Малашенко.

В качестве примера для подражания он привел Францию, где процент мусульманского населения примерно такой же, как в России, а мечетей – 2300. По мнению эксперта только в Москве всего 4 мечети на 1,5-2 млн мусульман, с учетом мигрантов. Количество последних, по его мнению, неизбежно будет возрастать.

«Люди приезжают к нам работать. И они будут приезжать. Среди них все больше и больше молодых мусульман, которые все более и более веруют. И куда им деваться в пятницу, если вы не будете наращивать количество мечетей. Если они будут собираться по домам, они будут считать, что они унижены. Это не просто миграция, это движение народов, как это ни занятно звучит. Я не хочу говорить, что это движение монголов, что-то в этом духе, и даже не гуннов. Но это естественное движение культур, остановить его невозможно, помешать ему невозможно, поэтому нужно договариваться», – заявил Малашенко.

Летом о необходимости строить новые мечети в Москве заявил имам-хатыб Исторической мечети Москвы Рамиль Садеков.

На этой неделе вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что российская столица намерена отказаться от привлечение рабочих-мигрантов из стран Средней Азии.

Наплыв мигрантов вызывает недовольство местных жителей. Только за июль в столице прошла серия массовых драк приезжих: в подмосковных в Кузьминках, Апрелевке и в Одинцово. В районе московского метро «Коммунарка» мигранты составляют уже 40% населения. В этом направлении находится Сахаровский миграционный центр. До 5 тыс приезжих ежедневно движутся по красной линии метро. В расположенных там районах растет число нападения на женщин и детей, драк, изнасилований. Жители вынуждены создавать отряды самообороны, организовывать патрулирование. В помощь полиции они создали сайт, где выкладывают информацию о «резиновых» квартирах – там регистрируют до 200 мигрантов. 8 тыс москвичей поставили свои подписи под обращением к президенту с призывом о помощи.