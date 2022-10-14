Учёный развенчал необоснованный оптимизм крымского депутата Госдумы

14.10.2022  15:57 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Европу ждет новый наплыв мигрантов – украинских беженцев. Ситуация для ЕС усугубляется энергетическим кризисом. Эффект от нахлынувших украинцев будет сильнее применения тактического ядерного оружия – у европейских лидеров будет стимул принять скоординированное решение по новой Ялтинской конференции.

Об этом в эфире «Крым24» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европу ждет новый наплыв мигрантов – украинских беженцев. Ситуация для ЕС усугубляется энергетическим кризисом....

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«Сложно понять наших оппонентов, потому что они с настойчивостью садомазохиста кидают топор в стену, он отлетает, бьёт их в кровь, но они вновь кидают топор в стену, пытаясь его воткнуть, – отметил Шеремет. – Вот так же они пытаются в отношении нас вводить санкции. Я уверен, что все теракты все действия согласованы, поэтому они заслуживают такого отношения, и бумеранг ещё к ним не долетел.

А прилетит он тогда, когда огромное количество украинцев этой зимой придут к ним. Это будет эффект побольше применения ядерного оружия, когда огромные толпы украинцев вернуться к ним.

Европу сейчас захлестнёт новая волна миграционного штурма, а там ситуация не лучше. И эти беженцы как раз дадут возможность решить многие задачи, которые стоят перед Европой в зимнее время.

Они подумают, осознают свои ошибки, придут к какому-то соглашению, придут Владимиру Владимировичу и скажут: давайте садиться за стол переговоров. Думаю, лучше провести их в Ялте».

Оптимизм депутата не разделил профессор КФУ Максимилиан Шепелев. Он считает, что нынешние политические руководители стран Европы не способны на самостоятельные действия и даже под угрозой народных бунтов будут оглядываться на США.

 «Я не уверен в способности нынешних европейских элит осознавать и брать ответственность за свои действия. Только в случае их смены это возможно», – сказал Шепелев.

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