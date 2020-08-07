Учёный: Север Крыма заражён химикатами и украинской грязью

07.08.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Северо-Крымский канал, который Киев перекрыл с целью террора жителей полуострова и шантажа России, ранее обеспечивал водой сомнительного качества – фактически, по течению Днепра собиралась вся грязь с Украины.

Об этом в эфире телеканала «НТС Севастополь» заявил крымский ученый, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Николай Шадрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ученые выявили высокую концентрацию ртути и тяжелых металлов на севере Крыма и в заливе Сиваш – это последствия поступления воды по каналу.

«В Сиваше, к удивлению, нашли очень высокие концентрации ртути. Во-первых, туда сброс каналов шел через сельхоз поля – поливались, и всё с каналов туда. Как известно, Днепр собирает всю грязь с Украины.

Плюс, там, когда построили канал, было принято очень глупое решение гигантские площади занять под рисосеяние. И сделали. А рисосеяние – жуткое количество ядохимикатов, в том числе с содержанием ртути. И все это шло тоже в залив Сиваш.

И это все отголоски – будем сейчас смотреть, меняется ли, изменяется ситуация… Сделали канал, 60% севера Крыма заняли рисосеянием, а это по международным критериям зона бедствия.

Таких в Советском Союзе было несколько зон, и врачи знали, что если видели ребенка с определенным «букетом», они говорили – это из зоны рисосеяния. Это мощное, интенсивное употребление ядохимикатов, а они, как правило, раскидывались с самолетов – я сам раз был в трех километрах от того, как самолет летел, и все ветром понесло, там дышать нечем было.

А отголоски до сих пор есть, никуда эти тяжелые металлы не ушли, они захоронились там и так далее», – заявил Шадрин.