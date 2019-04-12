Учёный стратег вскрыл экзистенциальную суть ПЦУ

12.04.2019, Киев, Игорь Петров

Новая церковь, созданная нынешним президентом Петром Порошенко, еще больше разделила украинское общество, поставив его на грань религиозной и гражданской войны, а по сути – существования.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромные усилия и средства потрачены на пропаганду Православной церкви Украины. но пока тут больше вопросов, чем ответов. Церковь не стала объединяющей. Более того, мы оказались на грани церковного раскола и даже межцерковной войны, за объекты. Хотя, казалось, бы, такое святое дело. Еще вопрос – а где место церкви в войне и мире? когда-то церковь пользовалась авторитетом. А сейчас? Место проповедников заняли политтехнологи», – сказал он.