Учёный-ядерщик рассказал, какого рода ядерная опасность исходит от Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не способна создать ядерную бомбу, и попасть на ее территорию такое оружие может только в готовом виде. Однако тогда встанет вопрос с носителями ядерных боеголовок, которых на Украине тоже нет.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил доцент института ядерной энергетики СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Дело в том, что на Украине в её нынешнем состоянии условий для создания ядерного оружия нет. И те заявления, которые себе позволило немецкое издание, процитировав украинского чиновника, что они способны создать бомбу за несколько недель, не понятно на кого рассчитаны. Если бы у Украины был какой-то опыт самостоятельного создания ядерного оружия, были бы проведены ядерные испытания, потому что просто так её применить без испытаний никто не рисковал бы. И сейчас, в том состоянии, в котором находится украинская промышленность и другие разделы экономики, утверждения, что «мы завтра сделаем ядерную бомбу» рассчитаны на очень оптимистические массы сторонников Украины», – отметил эксперт.

Он добавил, что ядерные реакторы украинских АЭС не приспособлены для создания ядерной начинки боеголовок. Поэтому ядерное оружие может появиться на территории Украины только в одном случае – если ей его поставят в готовом виде.

«Даже если появится такое оружие на Украине, как его доставлять до цели? Какие носители есть на Украине? Они прицепят ядерную бомбу на беспилотник? Ну, это совсем уже сказка для детей. И заявление господина Зеленского про ядерное оружие – не более, чем попытка манипулировать своими кураторами: если вы не возьмете нас в НАТО, мы начнём ядерные исследования. Другое дело, что стоит опасаться каких-то провокации на действующих ядерных объектах как Украины, так и нашей страны. Здесь угроза какая-то есть», – заключил Браславский.