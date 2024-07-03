Удачная охота: российские ракеты разнесли сборочный цех украинских ракет

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Сегодня российские ракеты ударили по Днепропетровску. Воздушные силы ВСУ традиционно отчитались об успешной работе ПВО.

Впрочем, на появившихся в сети роликах явно можно увидеть, что в объект на территории города попали явно не осколки от сбитых ракет, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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Российские источники указывают, что удар пришлось по предприятию «Южмаш».

«Российские ракетчики нанесли мощный комбинированный удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Город в дыму, местные жители активно делятся видео в соцсетях, несмотря на запрет публикации информации такого рода. «Южмаш», одно из крупнейших промышленных предприятий СССР, 21 июля отмечает свой 80-летний юбилей. Здесь производили баллистические ракеты Р-12, Р-14 и РТ-23 УТТХ, ракеты-носители «Зенит» для проекта «Морской старт», оборудование для космических программ разных стран. «Южмаш» строили всем Союзом, здесь работали люди со всей страны. Но сейчас Украина использует мощности этого предприятия для военных целей: здесь производят и ремонтируют вооружения. Как бы ни было больно бомбить советское наследие, это необходимо делать. Производственных мощностей у Киева быть не должно», – пишет военкор Александр Коц.

Бывший житель Днепропетровска, автор тг-канала «Русский инженер» Александр Васильев проанализировал доступные в сети ролики и определил точную локацию удара.

«Вот собственно цель, главный сборочный цех ракет Зенит, сейчас в нём размещена финальная сборка изделий в интересах ВСУ. Ракеты Нептун, Ольха, ударные дроны. Теперь подождем спутниковых снимков для оценки ущерба. Ну и кто хочет помочь приблизить освобождение Екатеринослава (Днепропетровска) от власти рогулей, может детали и подробности сообщать мне в бот. Ну а былую космическую славу Южмаша мы восстановим, цеха отстроим. Главное рагулей отправить куда подальше из города», – написал Васильев.

По его словом, под удар попал сборочный цех, который находится слева от проходной.

Украинская сторона же уверяет, что удар наносился по мирным объектам, но даже отпетые националисты не верят этому. Так, истерическим постом по этому поводу разразился экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук.

«Хватит ВРАТЬ!!! Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, зачем Вы ВРЕТЕ украинцам?! Жители Днепра прекрасно и своими глазами видели, что большинство российских ракет НИКТО ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛОСЬ ВЗБИВАТЬ! Попадания в промышленную часть города зафиксированы на видео и там самое попадание, а не обломки от сбитых ракет… Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, Вы тоже будете ВРАТЬ, что все сбили? Или еще немного совести осталось?», – возмущается Мосийчук в своем паблике.