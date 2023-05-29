Удачная охота: Украина признала поражение аэродрома ВСУ и пяти летательных аппаратов

Олег Кравцов.  
29.05.2023 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ходе сегодняшнего ночного удара по Украине был выведен из строя военный аэродром, используемый ВВС Украины.

Этот факт, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Хмельницкая областная администрация.

В ходе сегодняшнего ночного удара по Украине был выведен из строя военный аэродром, используемый...

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Судя по дате публикации поста, взрывы прозвучали после трех ночи.

Изначально хмельницкие власти в своем тг-канале призвали местных жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

В 9.29 появилась информация с подробностями прилета.

«Ночью российские войска ударили по объектам Хмельнитчины. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей, выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы», – сообщила местная администрация.

«Судя по сообщениям гауляйтера Хмельницкого, который упоминает сразу 5 самолетов «поврежденных» при ударе по аэродрому, реальный ущерб после ночных прилетов оказался куда больше – противник крайне редко признает подобный ущерб и появление таких сообщений скорее свидетельствует о том, что идет процесс преуменьшение куда как большего ущерба.

Вероятно, речь шла об ударе по самолетам, которые запускали британские ракеты. Вероятно, на аэродроме были уничтожены и запасы таких ракет», – предполагает военный обозреватель Борис Рожин.

Кроме того, Госслужба про чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала кадры прилета в Львовской области.

На снимке можно увидеть большую воронку, скорую помощь и пожарную машину. Место локации не указывается.

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