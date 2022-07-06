Удачная охота: ВС РФ уничтожили половину поставленных Украине американских РСЗО HIMARS

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Новости Украины

Российские военные в минувшие сутки уничтожили две переданные США украинским войскам реактивные системы залпового огня.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Конашенкова, речь идет об установках РСЗО HIMARS, а также двух складах боеприпасов к ним.

«Российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним», – заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что США передали Украине четыре системы HIMARS. Также ВСУ отчитывались о их боевой работе, публикуя соответствующие ролики