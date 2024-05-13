«Удачный выбор президента» – кандидатуру Белоусова обсудили в Совете Федерации

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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провел сегодня консультации по кандидатуре Андрея Белорусова на должность министра обороны России.

Отвечающей требованиям времени назвала внесенную президентом кандидатуру спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, Андрей Рэмович это очень удачный выбор президента РФ. В последние годы бюджет Минобороны вырос больше чем в два раза. Это порядка 6,7% ВВП. Все то, что заказывает Минобороны на такие большие средства, должно координироваться с возможностями экономики. Нужно организовать производство, чтобы было по правильной цене, эффективно, чтобы была качественная продукция. И здесь Минобороны нужно постоянно находиться во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами для того, чтобы качественно организовать этот процесс», – сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что «в современных войнах определяющая вещь – это технологии, и нужно открыть Минобороны для скорейшего внедрения инноваций, чтобы армия получала самые современные вооружения без всякой бюрократии». По ее мнению, Белоусов способен обеспечить этот процесс.

Выступая перед сенаторами, будущий министр отметил, что сейчас военнослужащие, задействованные в СВО получают 200 тыс и больше, «но жизнь не сводится к денежным выплатам». Белоусов намерен заняться обеспечением ветеранов СВО жильем и медицинских обслуживанием, а также избежать «избыточной бюрократии при получении льгот родственниками военнослужащих, сделав ее бездокументарной».

«Очень мудро начал Белоусов в Совете Федерации – с социальных вопросов военнослужащих», – отметил в своем тг-канале политтехнолог Евгений Минченко.

«Уверен, скоро будет создан российский аналог DARPA… и все пожелания и разработки спецов с фронта, ученых, инженеров и просто энтузиастов будут без всяких бюрократических или откатных проволочек, моментально отдаваться туда на экспертизу – и быстрое внедрение нужных разработок в технологический и производственный процесс, чтобы как можно быстрее оказаться на фронте. Минобороны становится опытным полигоном реформирования всей системы управления государством», – считает политолог Юрий Баранчик.

«Белоусов – это “военный кейнсианец”… так его неформальное идеологическое имя. Военные кейнсианцы говорят, что во время войны нужно большие деньги кидать в ВПК, и это будет очень выгодно для экономического роста. А после войны провести конверсию технологий из ВПК в гражданские отрасли – и так дать толчок опять экономическому росту и технологическому рывку», – пишет его коллега Сергей Марков.