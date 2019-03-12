Удалось ли Украине накаркать развал России

12.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Вопреки украинским обещаниям о неминуемом распаде РФ под гнетом санкций Запада и возвращении Крыма, последние пять лет Россия стремительно наращивает свой золотой резерв. По мнению авторитетных аналитиков, если наша страна продолжит накапливать активы драгоценного металла теми же темпами, то в 2019 году запасы России сравняются или даже превзойдут исторический рекорд за всю историю нашей страны – 2800 тонн золота СССР на 1940 год.

Стыдно вспомнить, но к концу правления Горбачёва в госрезерве оставалось всего 290 тонн золота, а за всё правление Ельцина этот показатель увеличился всего до 414,5 тонн к 1999 году. Существенный рост золотого запаса начался только с приходом во власть Владимира Путина и к 2014 году он составил 1838 тонн драгметалла, что, на минуточку, на 500 с лишним тонн превосходило старт Брежнева в 1964 году с 1330 тонн.

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Впрочем, для позднего СССР наполнение золотого резерва не было настолько критично, как сегодня, по целой массе причин. Из наиболее важных – второе место в мировой экономике, практически полная самодостаточность, военный и геополитический вес страны, а также контроль трети мирового рынка, который занимал социалистический СЭВ.

По итогам третьего квартала 2018 года, госрезерв Российской Федерации пополнился 92,2 тоннами монетарного золота, что является рекордным показателем за всю историю нашего государства. Одновременно на 2,5% увеличилась и доля желтого металла в международных резервах России, что свидетельствует о новом экономическом курсе Кремля, направленном на укреплении позиций Центробанка в мировой финансовой системе.

Золотое лидерство первого квартала 2019-го года выглядит следующим образом: США (8133,5 т, что является поводом для ожесточенных дискуссий); Германия (3371 т); Италия (2451,8 т); Франция (2436 т). Российская Федерация (2036,3 т). В первую десятку золотых призёров по убыванию входят Китай (1842,6 т), Швейцария (1040 т), Япония (765,2 т), Нидерланды (612,5 т) и Турция (568 т).

По данным Центробанка, подобная стратегия правительства является наиболее безопасным и эффективным инструментом противодействия экономическим санкциям, объявленными США и ЕС. По предварительной оценке экспертов Всемирного золотого совета (WGS), за три зимних месяца золотовалютные резервы России пополнились 148,4 тоннами драгметалла, что на 22% больше показателей закупок за тот же период 2018 года.

Международные финансовые аналитики также позитивно оценивают рост ЗВР России, как благотворно влияющий на курс и стабильность рубля, и даже называют избранную стратегию единственно верным способом оздоровления экономики страны.

По словам первого зам. председателя ЦБ Сергея Шевцова, план закупки золота инициирован президентом России и имеет под собой долгосрочную основу. Стратегия направлена не только на увеличение активов «подушки безопасности», но и просто необходима финансовой системе страны для избавления от долларовой зависимости. В частности, Россия и дальше будет замещать американские трежерис золотом.

Сообщается, что рост золотого запаса России произошёл в основном за счёт покупки драгметалла за рубли на внутреннем рынке, что связано с долгосрочной стратегией развития собственной золотодобычи. По прогнозам специалистов, в ближайшее время должна начаться разработка 50 новых месторождений, и уже в 2020 году годовая добыча золота в России может увеличиться на 50-60%.

Как известно, последние инициативы «ястребов» в Конгрессе США предполагают введение новых санкций против России в финансовой сфере: на долларовые сделки и на внешний государственный долг. Время от времени возникают разговоры о возможном отказе США платить по государственных долговым обязательствам. Правда, сами же инициаторы утверждают, что это маловероятно. Но раз уж прогнозы возникают с незавидной регулярностью, то это значит, что эксперты не слишком уверены в здравомыслии наших бесноватых заатлантических «партнёров».

Как только год назад пресса заговорила о росте российского золотого запаса, как на дрожжах, возник тревожный вопрос: где именно он хранится? Бензинчику в костёр всеобщего беспокойства подлили действия правительства Турции, заставившие США вернуть 94 тонны золота, отданного на хранение. Вслед за Турцией возвращения своего золота стала требовать и Германия.

В ЦБ утверждают, что ЗВР России хранятся только на Родине, в Москве, в центральном хранилище Центробанка по улице Правды, 6, строение 2.

С другой стороны, в апреле прошлого года лидер ЛДПР Жириновский предложил вывести часть золотого запаса РФ из Федерального резервного фонда США, назвав «порочной логикой» устоявшееся мнение в либеральном крыле правительства, будто за границей российские резервы будут сохраннее, так как «приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции».

В ответ, в прессу внезапно вылез давно помалкивавший и почти забытый сегодня ельцинский экс-министр экономики Евгений Ясин:

«Во-первых, я хочу напомнить, что эти золотые запасы принадлежат не России, а её гражданам. Выгодно ли это россиянам, переводить запасы в страну? У меня такое впечатление, что нет, потому что у них нет уверенности в том, что государство будет содействовать их интересам. Я не знаю, что заставляет Эрдогана выводить золотые резервы из США, но полагаю, что у него есть убеждение в том, что он заслужил право быть императором Османской империи или, по крайней мере, современной Турции. Я не считаю, что мы должны брать с него пример», – в лучших традициях либеральной пятой колонны провозгласил реликт из «святых девяностых».

Судя по всему, зудящая нечистая совесть Ясина подтверждает данные из других источников, утверждающих, что РФ некогда передала на «хранение» ФРС США примерно треть своих золотовалютных сбережений. Думается, что произошло это во времена оные не без помощи радетеля за общественное золото.

О судьбе этой части золотого запаса России ничего неизвестно, но мысль, что отныне ФРС не получит и пылинки российского запаса на «ответственное хранение», не может не радовать.

Занятно, что почти одновременно с информацией о стремительном росте золотого запаса России нашлись граждане, уже прикидывающие, на что его можно потратить. Предлагается, в частности, занести слитков для покупки акций Apple, Google и других иностранных компаний.

Специалисты, однако, утверждают, что госрезерв нужен стране не для инвестиций, а в качестве образцово-показательного золотого тельца платежеспособности государства, да и населению, как утверждает ВЦИОМ, спокойнее на душе от одного только осознания, что в стране есть сбережения на чёрные дни, коих за новейшую историю выпало предостаточно.

Что же, обретение уверенности в завтрашнем дне и защищённости, утраченных народом России после распада СССР, следует ценить не меньше золотого запаса, лежащего в их основе.