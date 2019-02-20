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20.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Донбасс, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
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Удалось обнаружить зашифрованное послание Путина к Украине

Президент РФ Владимир Путин ни прямо, ни косвенно не упомянул Украину в своем сегодняшнем послании к Федеральному собранию. Однако «ПолитНавигатору» удалось обнаружить зашифрованное упоминание соседней страны в пассаже президента о выходе США из ДРСМД.

«Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу», – сказал Путин.

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Российская телеведущая Ольга Скабеева полагает, что тайное послание российского президента было получено и расшифровано.

«В тот момент, когда Путин рассказал про новую ракету «Циркон», – ЕС ещё на полгода продлил санкции против России по Украине (за инцидент возле Керченского пролива, – ред.), добавив 8 новых фамилий (в санкционный список, – ред.). И правда подхрюкивают», – написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Александр Казаков, советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, пояснил, почему Путин в сегодняшнем послании постарался избежать прямого упоминания Донбасса или Украины.

«Потому что не хочет влиять на выборы на Украине. Он после выборов скажет», – считает Казаков.

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