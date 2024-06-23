Удар американской ракеты по пляжу в Севастополе: Уже 100 раненых, трое погибших. Укрытий и тревоги не было

Уже два ребенка скончались и один взрослый в результате ракетного удара по пляжу Учкуевка на Северной стороне Севастополя американской баллистической ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил губернатор.

«В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

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«Не было сигналов воздушной тревоги. Как и в большинстве случаев в последнее время (но большинство атак происходит ночью – тут возможно и не критично, так как большинство людей находится дома и спит). Знаю, что о запусках ракет ATACMS, как правило, узнают уже после запусков. И ракеты эти очень быстрые. От запуска до прилёта проходит всего несколько минут. Но, чёрт побери, с момента запуска они всё равно, как правило, отслеживаются. Даже пары минут для людей может оказаться достаточно, чтобы вовремя уйти с открытой местности. Очень странно, что служба, отвечающая за оповещение о воздушной тревоге, не работает», – комментирует севастопольский общественник Всеволод Радченко.

Автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев поясняет:

«Пошло бурное обсуждение, и возмущение что не дали тревогу. Для понимания, удар наносился баллистическими ракетами Атакмс, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землёй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Шторм Шэдоу или Нептун. Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск. Сами же ПВО сумели отбить удар, ведь если бы кассетная БЧ сработала штатно и по плотно забитому отдыхающими пляжу, счет жертв шёл бы на сотни. Но идеально уничтожить баллистическую ракету, увы, невозможно, если над местом перехвата находятся люди, они могут быть ранены осколками ракет и элементов боевых частей. Комплексы ПВО у нас выносят за пределы густонаселённой части города, но до пригородов сбитые части ракет могут долетать. К сожалению, это и произошло сегодня. А скорость ракеты не позволила успеть объявить тревогу, что не дало людям возможность покинуть открытое пространство, уязвимое для осколков… Что тут можно сделать, чтобы избежать этого в дальнейшем? Сокращать цепочку информирования о ракетном нападении, бороться с пусковыми установками, ведь Хаймарс, с которого запускают эти ракеты, не является какой то неуязвимой машиной. Вся проблема борьбы с ними, это его мобильность. Но с учётом, что для массового пуска нужны много установок, то движение колонн вполне реально обнаружить и поразить, если поставить это приоритетной задачей».

Военный эксперт Владимир Орлов выражает удивление, почему в Севастополе за время СВО так и не были оборудованы укрытия в местах массового отдыха людей.

«В Белгороде, спустя несколько месяцев после начала обстрелов со стороны ВСУ, власти озаботились этой проблемой и начали создавать объекты ГО и ЧС для защиты мирного населения. Крым и Севастополь обстреливают второй год, но я не слышал, чтоб там начали создавать необходимую инфраструктуру для укрытия населения во время воздушных тревог. Понятно, что люди ходят на пляж, это неизбежно в курортном городе. Но если это так, и этого не избежать, то, значит, и на пляже надо ставить бетонные укрытия, чтоб люди могли там укрыться во время воздушной тревоги», – пишет Орлов.