«Удар будет комбинированным»: за обрушением Крымского моста сразу последует атака ВСУ на сухопутный коридор

ВСУ методично пытаются выбить установки системы ПВО – в надежде расчистить путь ракетам к Крымскому мосту. Если удар будет нанесен, это станет сигналом для начала наступления на сухопутный коридор. И в этом Украине может понадобиться помощь НАТО .

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов.

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«Официальных новостей по поводу ракетной атаки на Джанкой нет. Вся информация пришла из телеграма. Поэтому можно говорить только из того, что мы имеем. Во-первых, это было ожидаемо. Когда возникли первые предпосылки ударов по нашей территории с территории Украины, когда появились первые ракеты ещё малой дальности, расстояние позволяло добивать до Крыма. Мы сделали вывод, что всё это представляет опасность, и нам стоит ждать этих ударов. Во-вторых, уже на тот момент украинской стороной эксплуатировалась тактика массовых атак. И мы тоже делали вывод, что при таком типе ударов 1 из 10 ракет либо беспилотников проходит мимо ПВО. Как всегда, именно она и попадает. Противник получил более дальнобойные ракеты и беспилотники, и поменял тактику. Если раньше были ракеты и беспилотники, то сейчас это комбинированная атака – беспилотники, артиллерия, ракеты, что позволяет дальнобойность. Насколько готова наша система, да и в принципе все мировые системы ПВО к работе именно с такими угрозами, я судить не могу. Хотелось бы послушать специалиста в этой области. По факту, я думаю, предположение, что в условиях такой сложной комбинированной атаки из 10 снарядов пройдёт 1, остаётся в силе», – указал он.

Не исключено, что аэродром в Джанкое был выбран целью в рамках комбинированной тактики, чтобы достичь главного – Крымского моста.

«Украина может пробовать какую-то тактику, чтобы достичь своей главной цели, которую она всегда обозначает и озвучивает, и Крымский мост является одной из приоритетных задач. Если развивать эту мысль, надо понимать, что в случае поражения Крымского моста, гипотетически, для них логично начинать наступление. То есть, Крым отрезан от материка через мост, это самый дальний для Украины коридор, по которому Россия может поставить всё, что угодно. Если он отрезан, нужно моментально начинать наступление с целью отрезать сухопутный коридор. Я так полагаю, что наши военные аналитики эту ситуацию просчитывают и учитывают комбинированные удары, и есть какая-то тактика противодействия», – пояснил эксперт.

По его словам, эшелонированная система противовоздушной обороны мешает ракетам достичь Крымского моста. Поэтому в прошлом году противник наносил удары по установкам на Западе Крыма, теперь пытается выбить противоракетные комплексы на Севере.

«К сожалению, нет в мире пока что 100% системы ПВО. Поэтому всё будет продолжаться, пока Украина снабжается деньгами, оружием, и пока Западу необходимо давить на Россию. Эта ситуация никуда не денется, и Крым им нужен. Я говорю не про Украину, а про США и Великобританию – господство в Чёрном море им необходимо. Перед нами стоят очень сложные задачи по противодействию этим попыткам ворваться на наш полуостров. Здесь у нас большое преимущество на линии боевого соприкосновения. Но, исключать того, что НАТО может каким-то образом вмешаться в эту ситуацию, мы тоже не можем. Потому что наши оппоненты не отличаются какой-либо порядочностью и соблюдением правил. И моя позиция не меняется: пока мы не демилитаризируем Украину до границы с Польшей, нам нужно ухо держать востро», – заключил Кашканов.