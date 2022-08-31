Удар будет не там, где ВСУ имитировали наступление – военный эксперт

Новости Украины

Попытка прорыва русской обороны на Херсонском направлении – не более, чем отвлекающий внимание ход со стороны ВСУ от реально планируемого нанесения удара.

Об этом в эфире Первого канала заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Была некая имитация наступления, потому что она велась отдельно тремя отдельными батальона-тактическими группами, ни одна из которых не достигла поставленных целей. Главная поставленная цель, они должны были прорвать линию соприкосновения и выйти на оперативный простор. Ни одной из этих групп, которые пытались выполнить эти задачи и днём, и ночью, этого достичь не удалось, и они понесли существенные потери. Если бы противник думал о серьёзном прорыве, то он бы сымитировал огневое поражение наших позиций, а с этого все три группы объединил в одну, и бил бы не пятернёй, а кулаком. Это азы тактики. Я думаю, что имитация имела последствия и в информационном пространстве – да, прорывались, да вели бои, но я думаю, что есть такое понятие – отвлечение от главного удара, потому что никто эти наступления не рассматривает, как это самое, анонсированное и Зеленским 6 недель назад – контрнаступление. Это не оно», – заверил Леонков.

«Всё это выглядит, если так посмотреть, что да, здесь хотят прорваться, хотят лишить нашу группу войск, которая там находится, возможности оперативного снабжения боеприпасами. Всё выглядит по военно-научному. Но, на самом деле, то, что произошло этого не подтверждает. Поэтому, я думаю, что направление главного удара будет в другом месте. Потому что, если вы всё время говорите, понимаете, если вы всё время говорите, где будете наступать, делаете всё для этого открыто – это не значит, что там будете наступать. Никто так не делает. Потому что один из самых важных факторов любого наступления – это внезапность, которая даёт 50% успеха», – объяснял эксперт.