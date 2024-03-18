Удар дроном по Тирасполю только усилил поддержку Путина в Приднестровье

В Приднестровье озвучили итоги выборов главы РФ: за Владимира Путина 17 марта здесь проголосовали 97% избирателей, остальные кандидаты получили менее процента. На избирательные участки пришли 46 182 гражданина России.

Прошедшее голосование в Приднестровье точно заметят – со знаком плюс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Таких выборов еще не было: очереди желающих проголосовать стояли до закрытия, избирательные участки работали с колоссальной нагрузкой. На этих выборах в республике работало всего шесть участков – вчетверо меньше, чем на президентских выборах 2018 года. Россия и эти шесть открыла вопреки воле официального Кишинева, который уже выразил протест «в связи с организацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра».

В день голосования появилось сообщение об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе: около полудня неустановленное лицо при помощи летательного аппарата – FPV-дрон совершило подрыв вертолета МИ-8, находившегося на авиационной площадке. Новость слегка подпортила бодрый настрой голосующих, но ни паники, ни ажиотажа не вызвала.

Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело по статье «Диверсия», назначена экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник.

Наш экспертный опрос – об итогах выборов на территории Приднестровья и том, кому был выгоден инцидент с атакой на воинскую часть в Тирасполе.

Александр Кориненко, политолог, президент Ассоциации молодых экспертов Молдовы:

Относительно инцидента сложно делать какие-то выводы, пока нет заключения следственных органов, но можно предположить, что есть силы, которым не очень понравилось то, что в Приднестровье были организованы избирательные участки для выборов президента Российской Федерации. Я бы рассматривал это событие в контексте тех провокаций, которые происходили на территории России: поджоги избирательных участков, порча зеленкой избирательных урн, но тут решили отметиться больше масштабной провокацией.

Андрей Сафонов, политолог:

Чтобы дать политическую и логическую оценку атаке дрона на приднестровскую воинскую часть 17 марта, нужно учитывать две вещи. Первая. Было ли что-то похожее раньше? Да. В 2022 году, когда дроны уже били по тираспольскому военному аэродрому, а заодно у границы с Украиной взорвали вышки, которые ретранслировали российские радиостанции. Ну, и обстреляли МГБ из гранатомета.

Вторая. Какая цель атаки могла быть? Только одна: выразить негодование в связи с тем, что в Приднестровье идут выборы российского президента, а заодно неизбежно избирателями будет поддержан Владимир Путин. Кстати, так и вышло: 97% голосов избирателей в ПМР досталось Путину. Странно, если кто-то рассчитывал на другое.

Поэтому вывод один: атака предпринята теми, кто против Приднестровья и против России. Вопрос только в том, на каком уровне принималось решение об ударе по приднестровскому аэродрому. Было ли дано «добро» на уровне столичном, или же это акция тех или иных силовых руководителей или даже полевых командиров? Думается, это станет известным через какое-то время. В любом случае, это никого не напугало, выборы не сорвало и только усилило поддержку избирателями с российскими паспортами кандидатуры Владимира Путина.

Игорь Шорников, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета:

Выборы Президента России – важнейшее политическое событие, которое, безусловно, окажет решающее влияние на формирование новой системы международных отношений. От их результатов, в частности, зависит уровень сотрудничества с Россией ряда других стран, которые вопреки воле Запада не перешли в разряд «недружественных». Поэтому геополитическим соперникам Москвы было очень важно дискредитировать выборный процесс как в самой России, так и за ее рубежами.

Приднестровье – крупнейший зарубежный регион, где постоянно проживают граждане Российской Федерации – более 220 тысяч, большинство населения республики. Здесь каждые российские выборы превращаются в очередной референдум за присоединение к России. Сорвать этот процесс – это была задача молдавских властей.

Сначала они пытались запретить открытие избирательных участков в Приднестровье. Отчасти это удалось, вместо 24 было открыто лишь шесть. Были предприняты попытки омрачить голосование в Кишиневе, на единственном участке в российском посольстве. Сначала какие-то неадекваты пытались проводить антироссийские акции, а потом на территорию посольства было совершено нападение, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. В такой обстановке провокации против голосования в Приднестровье были предсказуемы.

Удар дроном по Тирасполю, который был запущен с территории Украины, – это была попытка запугать приднестровцев, сорвать выборный процесс. Дело в том, что приднестровцы выстроились в огромные очереди возле избирательных участков с самого утра 17 марта. Жители сел специально выезжали в города, чтобы проголосовать. Сбить этот поток желающих, а также их праздничный настрой, видимо, и должна была эта фактически боевая акция, в ходе которой был уничтожен приднестровский транспортный вертолет.

Реакция официального Кишинева, который не признал причастности Украины, скорее возлагает ответственность за содеянное на молдавские власти. Уровень коммуникации, который существует между Кишиневом и Киевом, вполне допускает возможность скоординированных действий против Приднестровья.

Как мы знаем, на настроения приднестровцев эта акция повлиять не смогла, весь день избирательные участки в Приднестровье работали на пределе своих пропускных возможностей. Больше 46 тысяч приднестровцев смогли воспользоваться своим правом. Можно утверждать, что если бы было открыто больше участков, то проголосовать смогло бы вдвое больше людей.

Но даже этот искусственно ограниченный показатель чрезвычайно важен. Приднестровские избиратели составляют около 12% от числа всех россиян, голосовавших за рубежом, а потому результаты голосования – 97% приднестровцев проголосовали за Владимира Путина – повлияют на итоговые цифры поддержки российского президента среди зарубежных избирателей.

Российские выборы выявили высокую консолидацию народа не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Просто прийти на выборы в некоторых странах – в той же Прибалтике или в Молдове – становилось актом гражданского мужества. Но, как оказалось, даже в недружественных странах быть гражданином России – это повод для гордости. Сильный президент – сильная страна.

В целом российские выборы стали важной вехой морального поражения стран Запада, а заодно и их протеже в тех государствах, которые пытаются проводить антироссийскую политику вопреки воле собственного населения.