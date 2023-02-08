Удар Искандеров по Харькову. «Наши птички» и «возвращение жаркого лета»

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Поздним вечером 7 февраля центральная часть Харькова содрогнулась от мощного ракетного удара. Жители нескольких районов слышали 6 взрывов, как минимум 2 из них сопровождались детонацией.

По официальным данным, четыре ракеты ударили по «гражданскому предприятию», где произошел пожар, две – по территории парка им. Горького.

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По неофициальным, поражены цели на Харьковском авиационном заводе, в том числе склад боеприпасов, цех по производству беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА. Также под удар попал машиностроительный завод «ФЭД» (находится рядом с ХАЗом, напротив парка).

Что же касается растиражированного фото воронки в парке Горького, глубиной «аж два метра», для Искандера это как-то мелко.

«Не пугаемся! В области летают наши славные «птички», поводов для беспокойства нет», – почти ежедневно под грохот отдаленных взрывов успокаивает подписчиков заукраинский тг-канал «Харьков life».

В области действительно активно работают украинские БПЛА, прощупывают позиции противника в ожидании наступления ВС РФ.

Что же, после «прилетов» 7 февраля стая «птичек» пополнится не скоро. А тут еще – какое досадное совпадение – предприятие по производству беспилотников сгорело в Латвии…

Даже после «прилетов» 30 января и 5 января массированный удар стал для харьковчан неожиданностью – отвыкли.

«Жаркое лето 2022 вернулось в феврале 2023», – из комментариев в соцсетях.

Кстати, первый взрыв был нанесен в 23.01, после наступления комендантского часа. Но, как проговорился Синегубов, на ХАЗе кипела жизнь.

«Людей, которые находились на предприятии, куда попали российские ракеты, спасло то, что они в момент удара находились в укрытиях и не игнорировали сигнал тревоги», – отметил глава ХОВА Синегубов.

И соврал.

Харьковская система оповещения о воздушной тревоге давно стала притчей во языцех. По отрицательной эффективности она сопоставима разве что с местной ПВО. Существует народная примета: если «завыло», то есть два варианта: либо все уже произошло, либо ничего и не планировалось.

Вот и вечером 7 февраля сирена включилась только после 2-го прилета. Тем не менее, лживый пост Синегубова содержит полезную информацию. Если «люди» находились на пораженном объекте в 23 часа, то либо беспилотники клепают в три смены, либо будущие операторы БПЛА живут где-то рядом. Причем одно не исключает другого. А для тренировок в управлении «птичками» отлично подойдет аэродром, который имеется при заводе.

Кстати, все предприятия и НИИ бывшего советского ВПК были снабжены серьезными, обширными и хорошо оборудованными подземными бомбоубежищами. ХАЗ, разумеется, не исключение. «Патриарх» харьковских укрытий, построенных на случай ядерной войны, находится тоже в Киевском районе, на территории первой площадки УФТИ – физико технического института. В старом сооружении все еще могут разместиться около полутора тысяч человек, к тому же оно имеет выход в метро.

Вторая, современная площадка УФТИ находится на Харьковско-Белгородской трассе, в Пятихатках, и с ней связаны определенные угрозы для РФ и не только.

«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», – заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Все из этого перечня, кроме атомных станций, это как раз о Пятихатках. Так что Физтех в настоящее время вряд ли можно назвать «полностью гражданским объектом». Как, впрочем, многие другие НИИ и промышленные предприятия, а также элементы транспортной и энергетической инфраструктуры.

На 9 февраля в Харькове и области анонсирован своеобразный праздник: в этот день не будут отключать свет. По информации «Укрэнерго», это связано с плановыми замерами энергопотребления в регионе.

Радостную весть энергетики сопроводили оговоркой: «если не будет массированных атак на энергетическую инфраструктуру». Получается, в текущем техническом состоянии областная система может функционировать без отключений. Не зря внеплановые блэкауты в Харькове прозвали «ударами ДТЭК по ТЭЦ-5». Но в целом, Харьков, по сравнению с многими другими городами и регионами, электроэнергией снабжают щедро.

«Ситуация стабильная. В некоторых районах области действуют графики почасовых отключений, но ситуация позволяет нам применять эти графики минимально в Харькове и некоторых других населенных пунктах области», – свидетельствует Синегубов.

Не в последнюю очередь энергетическое благополучие города базируется на большой концентрации военных объектов, в том числе промышленных. В частности, не сидят без работы на заводе имени Малышева, регулярно подает признаки жизни полуразрушенный весной 2022 года танкоремонтный, не простаивает автомобилеремонтный. А вскоре, с началом поставок «Леопардов», работы на этих предприятиях станет больше. Так что для ВКС РФ дело в Харькове тоже найдется.