«Удар на Луцк и Львов»: белорусские маневры переполошили Киев

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Новости Украины

Белоруссия начинает очередной этап проверки своих сил реагирования. Это связано с масштабными военными учениями стран НАТО вблизи границ страны, а также расположенной рядом большой группировкой украинских войск.

Об этом заявили в Минобороны РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом белорусские маневры взбудоражили украинских комментаторов. Так, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов в интервью украинским СМИ заявил о готовящемся вводе войск Белоруссии в западные регионы Украины.

«Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк – Львов», – заявил Жданов. «Смерч» и «Точка-У» в Белоруссии. Они двигаются к украинским границам из Минска… Войска Лукашенко массово стягиваются не только к украинским границам, но и к границам Польши», – пишет юрист Андрей Смолий.

При этом, неонацисты грозят белорусским войскам разгромом в случае атаки на Украину.

«Просто напомню, что вся армия Беларуси – 40-45 тысяч, а боеспособных всего 17 тысяч на всю Беларусь. Куда, б…дь? Как ни ПМР так Беларусь, как ни Беларусь так ПМР. Е…ть «угрозы»… Лука поц. Разворачивает он свой биомусор на нашей границе. Не секрет, что на границе с РБ стоит 20-тысячная группировка наших войск, что на 3 тысячи больше всех боеспособных чипсов», – пишет в своем блоге спикер неонацистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

Российские военные эксперты в комментарии «ПолитНавигатору» отмечают, что во вводе белорусских войск на Украину, по крайней мере сейчас, нет необходимости, а маневры на ее территории связаны именно с учениями НАТО и нахождением вблизи границ украинской группировки.

«Несколько десятков тысяч украинских военнослужащих находятся в непосредственной близости от границы с Белоруссией. Очевидно, что Минск предпринимает необходимые меры парировать возможные угрозы и действует, исходя из логики недопущения украинских военных провокаций. Разумеется, Белоруссия не собирается нападать на Украину, а всего лишь обеспечивает возможность, за счет маневра сил и средств, быстрого пресечения возможной украинской военной провокации», – заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Для Белоруссии это нормально – они на своей территории готовят свои войска, готовят свои спецподразделения для несения внезапно возникающих задач. Это правильно. Но почему мы не говорим о том, что уже на границе с Белоруссией накапливаются силы, в том числе НАТОвские – 150 танков, системы РЭБ, самолеты. Не нужно заострять внимание на белорусах. То, что делается у нас, это делается планово, а то, что у них делается – делается экстренно, потому что они знают, что проигрывают. Вот, на День Победы попробовали захватить остров Змеиный, показать, что Вооруженные силы России неспособны решить проблему отражения атаки, но получили по морде. Больше 50-ти человек погибло, самолеты, вертолеты уничтожены, беспилотники уничтожены. И даже четыре катера вместе с десантом. А то, что Белоруссия проводит учения на границе с Украиной – это естественный процесс, потому что Украина на сегодняшний день является агрессивно настроенным государством в угоду Америке, Англии», – отмечает член организации «Офицеры России», – генерал-майор Николай Тутрин.

Ветеран боевых действий Роман Насонов также считает, что о вводе войск на Украину речь не идет, при этом, маневры ВС Белоруссии позволят оттянуть часть украинских вооруженных формирований от восточного направления:

«Республика Беларусь – суверенное государство. Расположение и перемещение войск на ее территории, внутри ее границ – исключительно ее внутреннее дело. Полагаю, что переброска войск в данный регион обусловлены мерами безопасности военно-политического руководства союзного для России государства. При этом данный манёвр вынудит Украину оттянуть определенные резервы к границе с Белоруссией, которые могли бы использоваться украинским режимом против проведения специальной военной операции России. На сегодняшний день я бы исключил пересечение белорусскими войсками украинской границы. Предположу, что это своего рода вынужденный ответ на активность Польши у границ Украины и превентивные действия, чтобы исключить вероятность вмешательства западных стран».

Белорусский политолог, член движения «Сильная Россия» Андрей Иванов считает, что учения НАТО и стягивание к границам украинских войск может свидетельствовать о подготовке Запада к открытию очередных фронтов:

«В настоящий момент подразделения Сил специальных операций Белоруссии развернуты для обеспечения безопасности на нашем рубеже потому, что со стороны Украины развернута 20-тысячная группировка ВСУ, с другой стороны Польша, Литва увеличивают количество ударных вооружений на границе с Республикой Беларусь, поэтому зачем нужно и будут ли атаковать Украина, Польша, Литва Белоруссию – я думаю, что это западный сценарий по открытию новых фронтов. Допустим, украинский фронт задействован и сейчас нужно задействовать прибалтийский и белорусский фронты. История в чистом виде повторяется. Понятно, что война победоносной для Запада не будет руками поляков и литовцев. США это делают лишь с одной целью – чтобы окончательно уничтожить Европу и ослабить нас. Это продолжение концепции создания хаоса в Восточной Европе. Существует вероятность того, что возможна какая-то агрессивная акция, причем, скорее всего, она будет одномоментной с трех направлений».