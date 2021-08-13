«Удар неминуем» – в Киеве нагнетают истерию вокруг учений РФ и РБ

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Совместные российско-белорусские военные учения будут нацелены на поддержку имиджа перед парламентскими выборами в России и поднятие боевого духа на Донбассе, а также это можно рассматривать непосредственно как подготовку к вторжению на Украину со стороны Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно накануне выборов в Госдуму РФ показывать мышцы, показывать, что Россия сильная. И, во-вторых, нужно поддерживать настроения наёмников, потому что если их не подкармливать деньгами и оружием, а они со своей стороны должны показывать, что они занимаются этой работой – убивают, то тогда это дело для России будет создавать такой результат, как сегодня. Во-вторых, есть проблема в том, что такие обострения могут происходить накануне подготовки к более серьёзным операциям. Сейчас нужно быть очень внимательными, потому что у нас и выборы в Госдуму, и учения с белорусами, а это значит новая концентрация российских войск у наших границ. Ещё сейчас решение белорусского нелегитимного Александра Лукашенко, но он всё равно де-факто принимает эти решения, по внесению изменений в Конституцию, чтобы снять с Белоруссии нейтралитет», – сказал экс-посол.

По его словам, белорусы снимают нейтралитет для того, чтобы допустить создание российских военных баз на своей территории.

«И весь комплекс этих вопросов показывает нам одну вещь, что аргументы будут всё равно в сфере атаки именно оружием, причём обычным оружием – танки, ракеты, и Украине нужно делать только одно – усиливать армию, авиацию и флот», – рассуждает Чалый.