Удар по больнице в секторе Газа. Запад отказывается назвать виновного

Олег Кравцов.  
19.10.2023 09:59
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Дзен, Израиль, Политика, Россия


Запад пытается игнорировать военные преступления, совершаемые израильской армией в секторе Газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет политический обозреватель Сергей Строкань в материале, посвященном удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

Запад пытается игнорировать военные преступления, совершаемые израильской армией в секторе Газа. Об этом, передает...

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«Понимая, что мир захлестнули антиизраильские и антиамериканские настроения, Запад (в широком смысле) обвиняет «Хамас», «Исламский джихад» и «Хезболлу». Однако применительно к трагедии в Газе в западном лагере часто не называют виновного. Показательна реакция Японии, призывающей наказать некое мировое зло, которое в комментариях Токио не имеет конкретных носителей, что дает простор для воображения», – пишет Строкань в «Коммерсанте».

Прошелся он и по пользующимся авторитетом на Западе правозащитникам.

«Ничего не знает о виновных и профессиональный обвинитель — международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в свое время быстро разобралась в другой истории — трагедии в Буче, обвинив в ней Россию», – указывает автор.

ОН отмечает, что ЕС пытается назначить виновной Россию.

«Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель дает понять, что во всем виновата Россия, которая «пытается использовать ситуацию» в своих целях. На фоне трагедии в Газе Шарль Мишель призвал «оставаться верными принципам гуманизма, человеческого достоинства, уважения прав человека» и не отвлекаться от Украины, а поддерживать ее столько, сколько потребуется», – отмечает Строкань.

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