Удар по частным спутниковым компаниям США. Что хорошо Маску – ужасно для Буданова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В минувшем апреле, в день триумфа основателя компании Amazon Джеффа Безоса, прокатившего к границе космоса нескольких экзальтированных дамочек, администрация Трампа озвучила планы сокращения бюджета Национального аэрокосмического агентства (NASA). Под нож попали планы научного управления агентства, которое отвечает за проекты в области исследования Земли, других планет, Солнца и астрофизики в целом.

Вскоре выяснилось, что бюджет будет урезан и для военной космической программы США. В частности, перевести на голодный паек планируется отдел, занимающийся спутниковыми снимками земной поверхности, который, к примеру, снабжает ВСУ разведывательной информацией с благословения предыдущей администрации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Начинание вызвало тревогу среди правящих «ястребов», причем обиженные на Трампа демократы 14 мая инициировали слушания в подкомитете Конгресса по стратегическим силам. По мнению критиков, решение трампистов сократить закупку спутниковых снимков может ослабить разведывательные возможности США и противоречит заявленным приоритетам Белого дома.

Выпущенный к микрофонам конгрессмен Сет Моултон (демократ от Массачусетса), старший член подкомитета от Демпартии, поведал о неких слухах, будто бы Национальное управление военно-космической разведки (NRO), по указанию Управления административно-бюджетного контроля (OMB), получило распоряжение сократить финансирование коммерческой спутниковой съёмки в своём бюджетном запросе на 2026 финансовый год.

Это значит, что «великий пост» предстоит держать, например, компании Maxar, передающей снимки высокого разрешения военных объектов и передвижения российских войск разведслужбам США, которые затем охотно делились им с будановским «абвером» ГУР.

«Меня особенно беспокоит слух о том, что Национальное управление разведки, по указанию OMB, урезало статьи бюджета на коммерческую съёмку в запросе на 2026 год», — обиженно заявил Моултон на слушаниях, посвящённых вопросам национальной безопасности в космосе.

Конгрессмен Джордж Уайтсайдс (тоже демократ, но от Калифорнии) поддержал опасения Моултона, отметив, что сокращение финансирования коммерческого дистанционного зондирования как со стороны NRO, так и Космических сил США, «похоже, противоречит заявленным приоритетам администрации».

В общем-то, демократы в очередной раз ткнули республиканских коллег носом в отсутствие логики и непоследовательность их партийного вождя, поскольку в недавнем указе президент Трамп поручил Пентагону как раз отдавать предпочтение коммерческим технологиям при госзакупках.

Любое сокращение закупок коммерческих изображений вызывает тревогу, бил в рельсу демократ, «в том числе потому, что в космосе происходит очень многое и наблюдается огромный спрос на эти данные». В ходе огненного спича, Уайтсайдс призвал трампистов «отвечать за базар» и поддержать добрых частников в закупках спутниковых снимков.

С другой стороны, никто из докладчиков не озвучил конкретных данных о том, какие именно суммы урежет для частников сквалыга Трамп.

Для вящего эффекта всполошенные демократы притащили в подкомитет выступать высокопоставленных представителей оборонного и разведывательного ведомств, включая директора NRO Кристофера Скализи, Андреа Яффе из Отдела космической политики Пентагона, вице-адмирала Фрэнка Уитворта, возглавляющего Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), а также генерал-майора Стивена Парди, главного закупщика Космических сил США.

Скализи, чьё ведомство отвечает за разработку и эксплуатацию американских разведывательных спутников, а также за закупку коммерческих спутниковых снимков для нужд правительства США, не подтвердил и не опроверг слухи о сокращении бюджета напрямую. Однако он высказался о критически важной роли космических частников для разведсообщества США.

«Мы очень ценим коммерческие возможности и намерены продолжать их использовать», — заявил Скализи.

«Это во многом зависит от спроса, конечно, но коммерческий сектор абсолютно критичен для того, что мы делаем. И я добавлю: речь идёт не только о коммерческой оптической съёмке, но и о радиочастотной разведке, а также новых явлениях, которые мы изучаем совместно с отраслью».

Уитворт отказался комментировать возможное урезание бюджета, указав, что закупкой коммерческих изображений занимается исключительно NRO, тогда как NGA специализируется на использовании и анализе этих данных после их получения.

Ощущение такое, что грызня вокруг частных спутниковых снимков затеяна из-за конфликта интересов двух ведомств, одно из которых имеет преимущество в финансировании (и, надо полагать, в совместном с частниками попиле бюджета) отхожего промысла.

Докладчик сорвал покровы, что последние годы NRO всё активнее привлекает коммерческих поставщиков спутниковых изображений, особенно в рамках контракта Electro-Optical Commercial Layer (EOCL) — нажористой десятилетней инициативы стоимостью $4 млрд, стартовавшей в 2022 году. Этот контракт стал крупнейшей сделкой агентства в области коммерческой съёмки. Наиболее жирный кусок заказов достался компании Maxar Technologies (до $3,24 млрд), тогда как объедки, но тоже аппетитные — компаниям BlackSky и Planet Labs.

Цель EOCL — получение высококачественных снимков земной поверхности в видимом спектре, получаемых с помощью частных спутниковых группировок. Несмотря на десятилетний срок действия, финансирование контракта должно ежегодно переутверждается Конгрессом.

съемки Максар с полей боев СВО

По данным источников в отрасли, администрация Трампа намерена серьёзно урезать программу, что грозит посадить программу EOCL на обезжиренную диету. В то время как коммерческие данные дистанционного зондирования активно используются Пентагоном и разведсообществом США.

Моултон заявил, что такие сокращения затруднят доступ к критически важным изображениям и нанесут удар по инновациям в бурно развивающемся частном космическом секторе.

«В самых разных сферах коммерческие компании опережают Министерство обороны в разработке спутниковой связи, систем дистанционного зондирования, мониторинга космического пространства и защиты спутников на орбите», — сказал он.

«И несмотря на постоянное давление с нашей стороны, переход к культуре, максимально использующей коммерческий космос, продолжает встречать серьёзное сопротивление».

От грядущих бед, готовых свалиться на головы частников, Моултон перешел к предполагаемым сокращениям в бюджете Космических сил США в 2026 финансовом году.

«Я критиковал предыдущую администрацию за недостаточные инвестиции в космос, и буду критиковать эту — за то же самое», — пригрозил конгрессмен.

«Сокращения в Космических силах будут катастрофическими».

По сообщениям американской прессы, урезание бюджета NRO может произойти на фоне более широкой реорганизации в американском разведывательном сообществе. Администрация Трампа начала сокращение персонала в ключевых ведомствах, включая ЦРУ, АНБ, NRO и NGA, ссылаясь на необходимость повышения эффективности.

Слушания в среду стали проводами на дембель директора NRO Кристофера Скализи, о чем печально поведал председатель подкомитета по стратегическим силам Скотт Дежарле (республиканец от Теннесси), хотя официальных заявлений о смене руководства в NRO сделано не было. Представитель ведомства сообщил журналистам в заявлении, что Скализи «по-прежнему служит на посту директора Национального управления разведки по указанию президента».

Не берёмся утверждать однозначно, но за этой частно-космической склокой в подкомитете Конгресса чувствуется хваткое волосатое щупальце Илона Маска, поскольку именно его ведомство занимается повышением эффективности среди американских чиновников.

Сам-то Илон, поговаривают, скоро уйдет с государственной службы, но дело его будет жить и далее. Так почему бы организатору и реализатору шумных технологических проектов, включая космические, не оттеснить от корыта Maxar сотоварищи, чтобы дополнительно освоить ассигнования на коммерческую съемку земной поверхости?