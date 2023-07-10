Удар по чиновникам минобороны: Украину обязали провести аудит западной помощи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину обязали провести аудит всей западной помощи, полученной с начала спецоперации. Это прямой удар по сидящим на потоках чиновникам, которые грабят целые секторы экономики.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вчера я общался с людьми из Счетной палаты нашей, и мне прямо сказали, что Счетная палата до конца года должна провести аудит использования всей международной помощи, которая предоставлялась нам с 24 февраля. Это не просто аудит – это аудит будет совместный с соответствующим органом Соединенных Штатов Америки. То есть они будут проверять, куда мы потратили деньги американских налогоплательщиков. И я думаю, что многим у нас стоит напрячься – тем, кто сейчас занимает какие-то должности, и кто курирует, а точнее – грабит целые секторы нашей экономики», – заявил Мосийчук.