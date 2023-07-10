Удар по чиновникам минобороны: Украину обязали провести аудит западной помощи

Анатолий Лапин.  
10.07.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Украину обязали провести аудит всей западной помощи, полученной с начала спецоперации. Это прямой удар по сидящим на потоках чиновникам, которые грабят целые секторы экономики.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину обязали провести аудит всей западной помощи, полученной с начала спецоперации. Это прямой удар...

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«Вчера я общался с людьми из Счетной палаты нашей, и мне прямо сказали, что Счетная палата до конца года должна провести аудит использования всей международной помощи, которая предоставлялась нам с 24 февраля. Это не просто аудит – это аудит будет совместный с соответствующим органом Соединенных Штатов Америки.

То есть они будут проверять, куда мы потратили деньги американских налогоплательщиков. И я думаю, что многим у нас стоит напрячься – тем, кто сейчас занимает какие-то должности, и кто курирует, а точнее – грабит целые секторы нашей экономики», – заявил Мосийчук.

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