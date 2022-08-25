Удар по двум аэродромам лишил ВСУ нескольких самолетов

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Новости Украины

Украинская армия за минувшие сутки лишилась нескольких боевых самолетов.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конашенков подчеркнул, что удары наносились по аэродромам в Миргороде Полтавской области и Днепреопетровске.

«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов.

В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – заявил Конашенков.

Ранее глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин подтвердил поражение инфраструктуры четырьмя российскими ракетами, но заверил, что они обошлись без жертв, не сообщив также подробности ударов по военным объектам.

При этом 831-я бригада тактической авиации воздушных сил ВСУ подтвердила повреждения в Миргороде.

«Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику», – сообщили на странице бригады в фейсбук.