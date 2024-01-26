Удар по Ил-76 с пленными поставил вопрос об отставке Залужного – киевский аналитик

Анатолий Лапин.  
26.01.2024 10:20
  (Мск) , Сбитие российского Ил-76 может привести к увольнению Залужного, - БондаренкоКиев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Скандал, Украина


История со сбитием российского военно-транспортного самолета над Белгородской областью может привести к увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

История со сбитием российского военно-транспортного самолета над Белгородской областью может привести к увольнению главкома...

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По словам Бондаренко, если Ил-76 и правда сбили из переданной США Украине системы ПВО, то это ставит в неудобную позицию президента Владимира Зеленского перед Вашингтоном.

«Украинские ПВО сбили самолет над территорией России. Причем, сбили с использованием иностранных ракет, как говорят французы и не только французы, что это ракета Patriot. Нам выделяли эти ракеты, предоставляли эти ракеты с четким условием, что они должны использоваться исключительно на территории Украины.

В данной ситуации это ставит в щекотливую позицию Украину во взаимоотношениях со своими стратегическими союзниками, в первую очередь, с Соединенными Штатами, которые предоставляли системы Patriot. Третий момент может обострить внутреннюю борьбу в Украине между гражданским и военным командованием. И без того у нас сложные отношения, а тут, если начнется выяснение отношений, сразу же начнутся претензии к военным», – сказал эксперт.

«И уже то, что сегодня пишут разного рода блогеры, что все равно войну начали русские, на них вина, на войне как на войне, война предусматривает жертвы и такое прочее, во взаимоотношениях между военным и гражданским руководством страны эти аргументы действовать не будут.

Это будет выяснение отношений кто кого подставил, кто отдавал какие приказы или кто не отдавал приказы, кто виноват в целом, аргумент относительно эксцесса исполнителя не будет приниматься во внимание. Будет, скорее всего, принятие кадровых решений, потому что Зеленскому дальше отчитываться перед теми же Соединенными Штатами. В том числе, я думаю, что это может стать одним из тех элементов, которые могут привести к отставке главнокомандующего ВСУ», – заявил Бондаренко.

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