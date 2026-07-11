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Утром в субботу над Киевом поднимался дым от пожарищ после ночного удара России – Минобороны РФ сообщило о поражении предприятий, задействованных в производстве дронов. Причем, одна из площадок относилась к скандальной компании Fire Point и была замаскирована под мебельную фабрику «Фанплит».

«Атаковали Киев шестью баллистическими ракетами. Ни одна не была сбита», – печалится украинский юрист-нацист Андрей Смолий, ведущий мониторинговый канал воздушных тревог.

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Интересно, что, как и накануне, сирены в Киеве не успели включить.

Один из спикеров украинской армии Олег Братчук (в прошлом – одесский журналист-алкоголик) объявил на ТВ, что российские пусковые установки стянуты в Брянскую область к границе, а потому засечь пуски не удалось, а время подлёта оттуда – всего 3 минуты.

Братчук пообещал, что ВСУ будут пытаться «действовать на опережение».

Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол уверяет, будто бы российские ракеты проворонили, потому что удары наносились не «Искандерами», а из установок С-400.

«И это проблема, ведь у кацапов этих ракет много, их штампуют довольно быстро… Когда готовится комплексная атака, и вылетают борты с крылатыми ракетами… запускают «Шахеды», в основном есть пару часов… Сейчас пару раз пуски исключительно баллистики. Времени на решение – секунды… И тревога, и «мониторы» молчат», – сокрушается Черновол.

Бывший подельник кокаиниста Зеленского, ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что Киев пожинает плоды вояжа Зе-диктатора на саммит НАТО, где бандеровцам обещали сохранение финансирования в ближайшие два года.