Удар по Киеву: 6 пропущенных
Утром в субботу над Киевом поднимался дым от пожарищ после ночного удара России – Минобороны РФ сообщило о поражении предприятий, задействованных в производстве дронов. Причем, одна из площадок относилась к скандальной компании Fire Point и была замаскирована под мебельную фабрику «Фанплит».
«Атаковали Киев шестью баллистическими ракетами. Ни одна не была сбита», – печалится украинский юрист-нацист Андрей Смолий, ведущий мониторинговый канал воздушных тревог.
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Интересно, что, как и накануне, сирены в Киеве не успели включить.
Один из спикеров украинской армии Олег Братчук (в прошлом – одесский журналист-алкоголик) объявил на ТВ, что российские пусковые установки стянуты в Брянскую область к границе, а потому засечь пуски не удалось, а время подлёта оттуда – всего 3 минуты.
Братчук пообещал, что ВСУ будут пытаться «действовать на опережение».
Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол уверяет, будто бы российские ракеты проворонили, потому что удары наносились не «Искандерами», а из установок С-400.
«И это проблема, ведь у кацапов этих ракет много, их штампуют довольно быстро… Когда готовится комплексная атака, и вылетают борты с крылатыми ракетами… запускают «Шахеды», в основном есть пару часов… Сейчас пару раз пуски исключительно баллистики. Времени на решение – секунды… И тревога, и «мониторы» молчат», – сокрушается Черновол.
Бывший подельник кокаиниста Зеленского, ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что Киев пожинает плоды вояжа Зе-диктатора на саммит НАТО, где бандеровцам обещали сохранение финансирования в ближайшие два года.
«В Москве этот «сигнал» воспринимают как подтверждение того, что Запад не собирается сокращать поддержку Украины, а, наоборот, готов закрепить её на годы вперёд, значит возникает встречный вопрос: зачем ждать? Любая война – это борьба за время. Если дипломатический горизонт закрывается, появляется логика усиления давления на поле боя, чтобы изменить политические расчёты противника».
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