Удар по Крымскому мосту – «богоугодное дело» – Лапин

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 15:47
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Если у Украины есть чем ударить по Крымскому мосту, то она должна делать это, не дожидаясь конца строительства нового железнодорожного пути на полуостров. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лапин поставил под угрозу все мосты, которые были созданы при строительстве этой новой железной дороги вдоль Азовского моря.

Если у Украины есть чем ударить по Крымскому мосту, то она должна делать это,...

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«Русские уже фактически заканчивают строительство железнодорожного пути через Мариуполь, Мелитополь на Крым. Вопрос такой – если у нас есть, чем валить, то валить надо уже. Потому что вопрос такой – мы, что, ждем, пока россияне сделают пути? Но я так думаю, что, наверное, нечем валить или оно во-вот на подходе, или вот-вот, разрабатывается. Защита же Крымского моста тоже немаленькая, то есть, должно быть что-то комплексное или одновременное – не знаю, пусть работают», – сказал майор.

«Кроме того, нужно валить все, что имеет название мосты, через которые идет железнодорожная линия, которую они строят – все эти Чонгары и так далее. Это тоже надо валить, чтобы Крым стал островом… Нужно делать из Крыма остров, тем более, давай не забывать – из Крыма по Одессе валят. То есть это богоугодное дело», – заявил Лапин.

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