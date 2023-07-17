«Удар по Крымскому мосту – отчаянный шаг забуксовавшего наступления» – укро-депутат

Вадим Москаленко .  
17.07.2023 22:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин признал, что сегодняшний удар украинских террористов по Крымскому мосту был осуществлён из соображений нарушения логистики войск РФ на фоне застрявшего на месте наступления ВСУ.

Об этом он заявил в эфире «Радио НВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин признал, что сегодняшний...

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«Для того, чтобы обострить боевые действия в отношении Крыма, до него ещё надо дойти. Если вы посмотрите на карту, до Крыма нам ещё ходить очень и очень долго, к большому сожалению. Однако не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что эта операция направлена, прежде всего, для того, чтобы усложнить ситуацию, в которой находятся российские оккупационные войска на юге», – рассуждал он.

«После того, как немного затормозилась украинская наступательная операция на юге, украинское руководство применило абсолютно правильные действия – оно начало уничтожать склады боеприпасов, логистические центры, цепочки поставок – для того, чтобы снизить боеспособность тех укреплений, которые находятся перед украинскими военными», – сказал Рахманин.

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