29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Удар по НАТО придет, откуда никто не ждал

Страны Восточной Европы не способствуют усилению блока НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

«В свое время мы с этими странами намучились в составе организации Восточного договора. У них по каждому вопросу было свое мнение. Особенно это касалось Румынии, Польши и Венгрии. Подобная рыхлая структура НАТО не усиливает», – сказал Ходаренок.

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Варшавский договор (официально – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан 14 мая 1955 г. в столице Польши Варшаве. Он означал создание военного союза социалистических государств в Европе – Организации Варшавского договора (ОВД). В него вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.

25 февраля 1991 г. было принято решение о роспуске военной организации Варшавского договора. Через десять лет после этого страны Восточной Европы вступили в НАТО.