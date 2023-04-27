Удар по Николаеву. Следующая цель – крейсер «Украина»?

Вадим Москаленко.  
27.04.2023 15:33
  (Мск) , Николаев
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Дзен, Николаев, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Российская армия «откалибровала» знаменитое Адмиралтейство в Николаеве, в советские времена служившее зданием управления судостроительного завода, со стапелей которого сошёл, в том числе, и крейсер «Москва», а теперь превращенное в расположение ВСУ.

Украинская сторона эти данные умалчивает, заявляя лишь о поражении жилых домов в Николаеве ракетами С-300. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский объясняет:

Российская армия «откалибровала» знаменитое Адмиралтейство в Николаеве, в советские времена служившее зданием управления судостроительного...

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«А вот куда, собственно, были нанесены удары в Николаеве. Здание Адмиралтейства. Там располагался штаб и крупное подразделение бандеровцев. Возмездие за последнее нападение на Крым.

А если бы криворукие бандеровские пвошники не пытались сбить русские ракеты – не было бы трагедии с жертвами гражданских в разрушенной украинскими С-300, многоэтажке», – комментирует Бердичевский.

По сообщению украинских властей, было нанесено 4 удара крылатыми ракетами «Калибр», запущенными из акватории Чёрного моря, есть информация о погибшем и 23 раненых.

При этом украинские каналы сообщают, что, помимо Адмиралтейства, также повреждены центральная администрация, здание техникума и суда.

Специализирующийся на военно-морской тематике телеграм-канал «Записки мичмана Птичкина» отмечает, что рядом с Адмиралтейством была ещё одна важная цель.

«От поражённого сегодня бывшего заводоуправления бывшего Николаевского СРЗ – до недостроенного крейсера «Адмирал флота Лобов» («Украина») – меньше трёхсот метров по прямой. На корабле, возможно, работают РЛС «Фрегат» и «Вымпел», и советский крейсер может осуществлять радиолокационный дозор воздушных целей на Николаевском направлении. А это может мешать «калибровкам», – отмечают авторы канала.

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