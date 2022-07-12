Удар по Новой Каховке: Мощный взрыв, есть погибшие. Украинцы ликуют

Новости Украины

Украина нанесла мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области, заявив об успешном поражении российского склада с боеприпасами. «По неподтвержденным данным: «минус» полсотни бензовозов, а также около 200 ракет для РСЗО «Смерч», ну и другого добра по мелочи», – радуется киевский журналист Валерий Калныш. Очевидцы публикуют в соцсетях видео огромного взрыва. Предполагается, что это – очередной результат работы систем НАТО, поставленных Западом украинской армии.

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Российские СМИ первоначально выдвинули версию о возможном ударе ВСУ по дамбе Каховской ГЭС, что угрожает затоплением огромной площади Херсонской области и прекращением подачи воды в Крым по каналу. Однако местные власти сообщили, что дамба не пострадала, зато украинцы поразили склад с химикатами-удобрениями, где взорвалась селитра. В близлежащих жилых домах – множественные разрушения, есть десятки раненых и погибшие.

«Взорвали склад с селитрой… Все выходные пытались «накрыть» составы с селитрой. Банковой нужно «шума и красиво», чтобы увести громадян от темы потери Донбасса», – пишет военкор Ольга Курлаева.

Главной целью удара было «запугать, показать, что русские вас защитить не смогут», считает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Вице-глава Военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева считает, что Украина пытается сорвать подготовку к референдуму в регионе – с этой целью производятся и обстрелы, и покушения на пророссийских политиков.

«Стреляли американскими HIMARS. Что это значит? Американцы фактически вступили в войну с Россией. Воюют на территории, которая фактически уже российская. Почему? Отвечаю: свыше 10 тысяч жителей Херсонской области уже получили паспорта. Это означает сегодняшнее убийство в Новой Каховке, диверсии в Херсоне – это гибель россиян на их земле», – поясняет Губарева.

Телеведущий Андрей Медведев призывает относиться к планам ВСУ со всей серьезностью.

«Считать, что заявления ВСУ про наступление на Херсон и Запорожье это исключительно блеф, крайне рисковано. Удар нанесённый HIMARS по Новой Каховке это вполне может быть прощупыванием ПВО перед будущей атакой. Я предположил на днях, что наступление ВСУ может начаться, когда на Украину вернутся военные, прошедшие подготовку в Британии. Но, скорее всего – последние события указывают на это – так долго Киев не будет ждать и попробует атаковать уже до конца лета. Возможно, в ближайшие недели. Ну а чего им ждать? Осенней распутицы? Голодной зимы? Киеву вот прямо сейчас, уже вчера, нужен медийный успех. Скажем, захват той же Новой Каховки или, например, Изюма. И не надо думать, что Украину хоть как-то напугают будущие потери. Потому что до этого же не пугали. Несмотря на их количество. До последнего украинца же», – предостерегает Медведев.

Политик Олег Царев полагает, что удары НАТОвским оружием заставит российских военных делать выводы.

«Украинцы ликуют, считают, что с помощью HIMARS они победят Россию. Отвечу – проблем новое оружие нам доставит много, но изменить ход военной компании не сможет. Но нужно минимизировать потери от этих ракет. Надо усиливать ПВО. Надо рассредоточивать склады боеприпасов по территории. Нельзя ни сводить бронетехнику на одной базе, ни выстраивать ее по линеечке. Надо разносить на местности штабы и радиоцентры, по которым вычисляют местонахождение наших штабов. Надо внедрять комплексы контр-батарейной войны. Обеспечить, наконец, фронт беспилотниками. С помощью информации из космоса из систем контр-батарейной борьбы и из беспилотников можно быстро выявлять и устранять как иностранные гаубицы, так и системы РСЗО»”Хаймерс». Надо снабжать всех командиров защищёнными рациями, и тогда необходимость собирать всех на совещания в штабах уменьшится. Надо переходить на другую систему управления. Должен отдаваться свободный приказ-задача. Приказ не должен содержать в себе исчерпывающей информации, каким образом надо его выполнить, командир на месте принимает решение, каким образом обеспечить выполнение поставленной задачи. Другими словами, надо децентрализовать склады, штабы и систему принятия решений. Передать полномочия и боеприпасы на места. ВСУ привыкло жить с ощущением, что в любой момент времени к ним на голову прилетит российская ракета. Мы тоже привыкнем. И воевать от этого хуже не будем. Американцы передали украинцам пароли от своих серверов, куда поступает информация со спутников, и командиры на фронте в режиме онлайн видят наши передвижения. Обратите внимание, передали пароли не только Генштабу, но и командирам на местах. Это позволяет сразу без потери времени на месте принимать решения. Я не открою секрет, что наш Роскосмос передаёт данные в наш Генштаб. Сколько я не разговаривал с нашими командирами на фронте, никто из них спутниковых снимков не держал. Нет. Один раз я видел такой снимок. Но это была фотография, а не доступ к постоянно меняющейся карте. Какой давности этот снимок, я не скажу. Пожалуй, командир тоже этого не знал. Ну и наконец, надо принимать решение. Украинцы бьют по нашим центрам принятия решений, по нашим штабам. Украинцы взрывают и свои, и наши мосты. Устраняют гражданских руководителей на освобождённых территориях. Пора отвечать симметрично, а лучше в десятки раз сильнее», – комментирует Царев.