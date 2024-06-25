Удар по пляжу в Севастополе: Опубликовано видео момента трагедии

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Видимо, чтобы дезавуировать украинскую дезу в духе «русские обстреляли сами себя в Севастополе», сегодня СМИ были переданы записи с камер наблюдения на пляже Учкуевка, на которых запечатлен момент удара по отдыхающим кассетными боеприпасами из американской баллистической ракеты ATACMS.

«УкроСМИ уже вовсю разгоняют тезу о том, что это падают обломки ПВО, но, судя по кадрам, произошло штатное раскрытие кассетных боеприпасов. Обратите внимание на площадь поражения кассетными суббоеприпасами, у людей практически не было шансов. Хорошо, что большая часть боеприпасов ушла в море», – комментирует журналист Олег Лурье.

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«Очень сильно «повезло» (насколько можно назвать везением гибель детей и гражданских), что промахнулись и попали по воде, иначе там были бы десятки жертв», – подтверждает военкор Роман Сапоньков.

«Могло все быть значительно хуже и трагичнее», – соглашается военный эксперт Владимир Орлов.

«Как видно на видео, буквально несколько боевых элементов кассетной БЧ попали на пляж и, тем не менее, от них столько жертв и пострадавших», – замечает автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Отчётливо видно, что это не осколки, а именно инициация БЧ над гражданскими пляжем. Очевидно «выскоточка» – прое***ась (как уже было, когда прилетело в пирс между двумя БДК). Результат «пр***а» запущенного ВС Украины западного вооружения – погибшие гражданские, в т.ч. дети», – констатирует помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина отмечает поведение людей во время ЧП.

«Вот кто-то споткнулся — и ему тут же спешат на выручку. Вот мать накрывает собою ребёнка — а мужчина мчится к ним против общего движения, до самой воды. Вот отец, не раздумывая ни секунды, бросается под град осколков к сыну, но падает — и сын, совсем ещё пацан, делает рывок обратно ему на помощь. И тоже падает как подкошенный. И отец, как во все времена, закрывает сына своим телом».

Военкор Дмитрий Стешин с горечью признаёт: в Севастополе повторилось то, что уже 10 лет происходит в ЛДНР.

«Мы никак не продвинулись на пути «принуждения к миру». Наши локальные победы противника не пугают, не впечатляют, сдаваться и раскаиваться он не собирается. А собирается продолжить заниматься любимым делом».