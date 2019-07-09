Удар по Порошенко: опубликованы записи разговоров о закупке негодных бронежилетов для ВСУ

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Работники Министерства обороны Украины с ведома и под прикрытием экс-президента Петра Порошенко грабили страну и наживались на смерти военнослужащих, покупая некачественное обмундирование по завышенным ценам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны Украины имущества для военнослужащих:

– ненадлежащего качества;

– не соответствует техническим требованиям;

– приобретено по завышенным ценам.

Ущерб государству, по предварительным оценкам, составляет около ста миллионов гривен.

В рамках досудебного расследования было проведено более 40 обысков, в ходе которых изъято более 11 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества», – говорится в сообщении.

В Государственном бюро заверили, что чиновники Минобороны прекрасно знали о неприемлемом качестве обмундирования и возможных последствиях использования его военнослужащими.

«Во время негласных следственных действий задокументировано:

Чиновники знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя;

Чиновники осознавали негативные последствия для военнослужащих в случае использования этих бронежилетов», – добавили в пресс-службе, и в доказательство предоставили несколько записей телефонных переговоров вороватых чиновников.