Удар по призраку «твиттерной революции»: Как США «слили» российских либералов

19.09.2021 20:05 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Российская либеральная общественность в шоке. В день думских выборов американские IT-гиганты Apple и Google удалили в своих онлайн-лавках приложение «Навальный».

Более того. Купертиновское яблочное ОПГ дополнительно прикрутило фитилёк собственной VPN Privatе Relay, закрыв лазейку для желающих обойти запрет средствами компании Apple, а «империя добра» вырубила сервис Google Docs, куда навальнята складировали рекомендованный проектом «Умное голосование» список кандидатов в Госдуму.

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Вот уже третий день в стане российской либерды царит уныние и идёт гадание на ромашке «кто же в этом виноват». Мнения разделились. Наиболее яростные считают, что Google и Apple попросту «ссучились» от угрозы штрафных санкций и перспективы закрытия платёжных сервисов и прочих денежных источников, тогда как наивные уверены, что во всём виноват Роскомнадзор, научившийся ловко скрывать и блочить от общественности ресурсы, помогающих строить «прекрасную Россию будущего», а сами-то компании не при делах. И, надо заметить, наивные в большинстве.

Изучив весь этот конспирологический бред хочется заметить по существу, что дела с блокировкой сервисов американских IT-гигантов обстоят гораздо интереснее.

Перво-наперво следует уяснить, что все эти твиттеры, фейсбуки, гуглы-яблоки и прочие амазоны – конторы, зависимые от американских властей, пусть даже капитализация некоторых исчисляется сотнями миллиардов и даже триллионами долларов. Они и процветают во многом потому, что чётко придерживаются рекомендаций властей и сотрудничают с ФБР, АНБ и другими спецслужбами по первому щелчку.

Да и как можно не сотрудничать, если те же Google с Facebook вылупились на свет во многом благодаря денежным вливаниям венчурных компаний, напрямую связанными с ЦРУ и прочими «благодетелями»? Ссориться с ними – себе дороже.

Правда, и тут есть тонкость. В последние годы американские IT-гиганты демонстрируют свою лояльность не абы кому, а Демократической партии США, представляющей интересы глобального финансового капитала и агрессивной либертарианской части общества, известной как «защищённый класс Америки», исключительность которой уже переходит в беззаконие.

Наиболее ярко эта лояльность проявилась в период беспрецедентной политической борьбы президента Дональда Трампа с проигравшей выборы 2016 года демократической оппозицией.

Если оставить за скобками немыслимый ранее «конфедератопад» и обливание Трампа грязью в либеральных СМИ, на фронте IT происходили свои неприглядные дела и делишки.

Так, например, издание The Washingon Post в июне 2019 года опубликовало статью, в которой говорилось о переговорах руководства Google с лидерами Демпартии, в ходе которых «империя добра» обязалась выполнить распоряжение демократов по очернению кандидата от республиканцев, особенно если этим кандидатом вновь станет Трамп, запросив поддержку на случай, если администрация попытается раздробить компанию.

В прошлом году, перед началом гонки за президентское кресло, игра американских IT в одни ворота достигла апофигея. С января 2021 года сговор медиагигантов против Трампа стал явным. Действующему президенту США был закрыт доступ и удалены его сообщения в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitch.

Аналогичные шаги против аккаунтов Трампа предприняли Reddit и Discord, оправдывая свои поступки

Владельцы Twitter прогнулись перед демократами круче всех, пожизненно заблокировав аккаунт Трампа с 88 миллионами подписчиков и даже не дав ему выступить через официальный аккаунт президента США @POTUS.

Цукерберг оказался «добрее», заявив, что принадлежащие ему Facebook и Instagram продолжат блокировку аккаунтов Трампа только до конца его президентского срока.

Вместе с Трампом пострадало и множество пользователей, высказавших поддержку президенту. Миллионы американских подписчиков Twitter, Facebook и Instagram были демократично объявлены «экстремистами» и стали изгоями в этих рассадниках «свободы общения».

Что касается Twitter, то эта соцсеть «засветилась» как главное средство координации и рассылок во время «цветных революций», включая прошлогодние беснования BLM, нанёсшие непоправимый ущерб избирательной кампании Трампа. Вот только ни один из гигантов даже пальцем не пошевелил, чтобы наказать «чирикалку» за пособничество экстремизму. Настоящему, а не выдуманному.

Потому что сверху приказа не было, и все игроки лили воду на мельницу Демпартии США.

А всё потому, что в США, на данном историческом этапе, в схватке правящей закулисы верх над промышленным капиталом, выразителем интересов которого был Дональд Трамп, взяли конкуренты из финансовых группировок, имеющих контроль над СМИ и IT-сектором экономики.

Медноголовые строители «прекрасной России будущего» никак не возьмут в толк, что цензура существует не только в России, Китае или Северной Корее, но и в США, причём, в крайне жёсткой форме, и проводится цензура государственными структурами, а не «империями добра» с ласковыми геями во главе.

Занятно, что люди, которые недавно так радовались блокировке аккаунтов Трампа американскими соцсетями, сегодня льют крокодиловы слёзы, узнав о блокировке сервисов и списков навальнят ресурсами Apple и Google, обиженно бухтя: «Вы не понимаете, это другое!»

Так что не Роскомнадзор отключил доступ к навальным погадкам на площадках глобальных гигантов, а они сами сделали это по свистку из «Вашингтонского обкома».

О причинах столь своевременного решения мы наверняка скоро узнаем, но одно уже сейчас можно сказать определённо: призрак «твиттерной революции» в России задушен волосатыми лапами его организаторов. И для этого Роскомнадзору не понадобилось кого-то глушить, замедлять или блокировать. Сами, всё сами. Плюс, корректирующий пинок в нужном направлении.

Самое занятное в этой истории, что российские либералы понадеялись на помощь администрации Байдена, знающего, где находятся нужные кнопки американских IT-гигантов, особенно в такой ответственный момент, как думские выборы, но вышло как в народной поговорке: «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены». И плевать злобно в кормящую руку нельзя — отодвинут от корыта. Приходится винить гуглояблоки и заламывать руки.

Так что не Роскомнадзор отключил доступ к навальным погадкам на площадках глобальных гигантов, а они сами сделали это по свистку из «Вашингтонского обкома».

Кстати, одной из версий «слива» российских либералов Западом эксперты считают их провальную идею поддержать коммунистов в проекте «Умное голосование».

«Запад не поддерживает всю эту нашу либероту, которая своим «УГ» ведет вперед какую-то унылую КПРФ и стремных маргиналов, верящих, что они оппозиция, а за спиной у них поддержка США», – пишет в своем блоге политолог Алексей Мартынов.

С ним соглашается обозреватель Армен Гаспарян.

«Истошные крики «Запад поддерживает российскую оппозицию в ее борьбе за свободу» уже давно воспринимаются всеми как дурной анекдот. Где поддержанный мировым либерализмом Гуайдо? Как дела у Тихановской? Список можно и продолжить за счет отечественных борцунов. Ситуация давно начала меняться, только вот эти деятели не прочувствовали ветра перемен. А уж включение в списки УГ 137 представителей КПРФ (с которыми Байден боролся еще 40 лет назад) и вовсе позволяет Западу слить протест. Только сидящие в Вильнюсе этого не понимают. Что поделаешь, если мироощущение им заменяет самовосприятие», – пишет в своем блоге Гаспарян.

Обозреватель Егор Холмогоров предлагает читать исторические мемуары, где сообщается, что Байден еще в советские времена вел циничную игру вокруг судьбы диссидентов.

«Гугль, Эппл и прочие IT-гиганты это давно уже по сути обкомы Демпартии США. Вы себе нафантазировали что Байден пришел мочить Путина с помощью вас. На самом деле нет. Байден пришел решать свои вопросы. И он будет их решать очень цинично. Надо было читать дневники Замятина, помощника Брежнева, где есть тейк о Байдене, советовавшем Политбюро не обращать внимания на американские крики про диссидентов. Мол это наша внутренняя повестка и на самом деле они нам не нужны. Вы нужны Байдену еще меньше чем диссиденты. С чего вы взяли, что он должен помогать вам продвигать в Думу коммунистов? Не говоря уж о том, что вмешательство в выборы сейчас чувствительная дипломатическая тема, а приложение УГ подпадает под понятие вмешательства в выборы чуть более чем полностью», – пишет Холмогоров.