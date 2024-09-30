Удар по распределительным сетям АЭС погрузит всю Украину во тьму – Царев

Любовь Смирнова.  
30.09.2024 15:33
  (Мск) , Севастополь
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Поездкой в США глава киевского режима Зеленский не улучшил, а ухудшил свое положение, отвернув от себя Китай, Бразилию и Глобальный ЮГ.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп Украины, а ныне политический обозреватель Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поездкой в США глава киевского режима Зеленский не улучшил, а ухудшил свое положение, отвернув...

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«Зеленский умудрился два раза проехаться по Китаю, заявив, что Китай предоставляет России снимки со своих спутников, чтобы Россия нанесла удар по распределительным сетям атомных станций и погрузила Украину в блэкаут. Эти распределительные сети и трансформаторы находятся вне атомных станций, но юридически это часть АЭС. И удар по ним приведёт к тому, что станция остановится, свет погаснет во всей Украине, и это катастрофа для Западного мира, который поддерживает Украину.», – сказал экс-спикер парламента Новороссии.

Сейчас они 50% бюджета содержат, а так придётся 100% – не 50 миллиардов, а минимум 100 миллиардов выдавать Украине, хотя они хотят только уменьшать расходы», – отметил он.

 

При этом было сказано, что все АЭС на Украине были построены Советским Союзом, а потому все схемы строительства остались в профильных ведомствах и институтах.

«Во-вторых, он раскритиковал мирный план, представленный Китаем и Бразилией. Причём раскритиковала несколько раз, поссорившись не только с Китаем и Бразилией, но и с Глобальным Югом. И существенно ухудшил свои позиции, которые были до поездки. Вместо того, чтобы этой поездкой каким-то способом увеличить свои шансы и получить какой-то плюс, он получил большой минус. Мы всё ещё ждём саммит НАТО в Рамштайне, где они скажут своё окончательное решение. Но, думаю, оно будет таким, чтобы запретить Украине бить американскими оружием, американскими ракетами по конституционным территориям России», – заключил Царёв.

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