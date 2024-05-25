Удар по РЛС «Воронеж»: У России появился повод пригласить хуситов в «Артек»

В военных пабликах со вчерашнего дня обсуждают появившуюся фотографию, которую выдают за последствия удара украинского дрона по находящемуся в Краснодарском крае радару, входящему в систему ядерных сил и установленному для предупреждения о ракетном нападении на Россию.

До сегодняшнего утра ЧП обсуждали только авторы блогов, выражая недоумение, почему Кремль хранит молчание по поводу атаки на объект, за удар по которому, согласно военной доктрине РФ, полагается возмездие российских ядерных сил. Утром в субботу дискуссию на более высокий уровень поднял сенатор Дмитрий Рогозин, правда, допустивший, что гуляющий по Сети снимок может быть коллажем.

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«Конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесён по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь Третью Мировую войну. Однако с учётом глубочайшей вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт и американского тотального контроля за военным планированием Киева версию о том, что США не знают об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить. Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», – написал Рогозин.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина объясняет, в чем серьезность ситуации.

«Именно с попытки «ослепления» наших противоракетных «глаз» должен начинаться ядерный удар Запада по России… Наведение украинских дронов и ракет обеспечивают американские самолёты и дроны, летающие над Чёрным морем. Можно начать их сбивать. Заодно и наши объекты будут целее. Боимся «эскалации»? Давайте пригласим делегацию хуситов с детьми отдохнуть в «Артек». Йеменцы недавно сбили пятый по счету дрон того же типа, они это явно умеют и сантиментов не испытывают».

Политолог Сергей Марков считает, что если достоверность украинских снимков будет подтверждена, у России появится повод для применения тактического ядерного оружия.

«США знают, что в ядерной доктрине России написано, что основанием для применения ядерного оружия является нападение на ракетно-ядерный потенциал России. Это сделали США сейчас руками ВСУ. США подталкивают Россию к применению ТЯО. Президент России сейчас по закону обязан, именно обязан, рассмотреть вопрос применения ТЯО на Украине. Он может принять решение не применять. Наверное, так и сделает», – написал Марков.