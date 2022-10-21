Удар по российскому городу. Есть погибшие и раненые, включая детей

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Новости Украины

Во время эвакуации мирных жителей из Херсона украинская армия нанесла удар по переправе через Днепр – в результате три человека погибли, десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены.

Об этом сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, уточнив, что обстрел велся из комплексов HIMARS, которые предоставляют США.

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Наблюдатели отмечают, что ВСУ было прекрасно известно, что переправа обслуживает гражданских, однако удар был нанесен по ней сознательно.

«По переправе гражданских били целенаправленно и цинично. Выпустили две полных обоймы HIMARS! Наши ПВО сбили 11 из 12 выпущенных ракет, но одна все же, долетела», – подтверждает Мирошник.

Обозреватель Юрий Подоляка не скрывает возмущения.

«С учетом того, что стукачей у ВСУ, хоть пруд пруди, очевидно, что командование сектора знало, что бьют по гражданским, а не по военным. Могу сказать только одно слово – скоты они, а не солдаты».

Сейчас в очереди на переправу остаются около 100 машин, сообщают очевидцы.

«Военных там не было, очередь только из гражданских, которые остались ночевать, чтобы не потерять место в очереди… Люди сейчас стоят сутками, в т.ч ночью», – сообщил военкор Роман Сапоньков.

Минобороны РФ еще весной обещало наносить удары по центрам принятия решений в Киеве в случае обстрелов украинской армией территории России, однако до сих пор эта угроза ведомством Сергея Шойгу не реализована.

Более того, в четверг Россия прекратила удары по объектам в Киеве.

«Я, кстати, забыл – а почему не попадают под обстрел эвакуирующиеся из Киева? Что? Эвакуация не проводится? А почему? Киеву не угрожает ни смыв, ни взрыв? А почему это? Впрочем, о чем это я? Говорят сегодня его не обстреливали потому что туда приезжал президент Швейцарии. Основаньице», – недоумевает публицист Егор Холмогоров.