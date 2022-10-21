Удар по российскому городу. Есть погибшие и раненые, включая детей

21.10.2022  00:24 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Во время эвакуации мирных жителей из Херсона украинская армия нанесла удар по переправе через Днепр – в результате три человека погибли, десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены.

Об этом сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, уточнив, что обстрел велся из комплексов HIMARS, которые предоставляют США.

Во время эвакуации мирных жителей из Херсона украинская армия нанесла удар по переправе через...

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Наблюдатели отмечают, что ВСУ было прекрасно известно, что переправа обслуживает гражданских, однако удар был нанесен по ней сознательно.

«По переправе гражданских били целенаправленно и цинично. Выпустили две полных обоймы HIMARS! Наши ПВО сбили 11 из 12 выпущенных ракет, но одна все же, долетела», – подтверждает Мирошник.

Обозреватель Юрий Подоляка не скрывает возмущения.

«С учетом того, что стукачей у ВСУ, хоть пруд пруди, очевидно, что командование сектора знало, что бьют по гражданским, а не по военным. Могу сказать только одно слово – скоты они, а не солдаты».

Сейчас в очереди на переправу остаются около 100 машин, сообщают очевидцы.

«Военных там не было, очередь только из гражданских, которые остались ночевать, чтобы не потерять место в очереди… Люди сейчас стоят сутками, в т.ч ночью», – сообщил военкор Роман Сапоньков.

Минобороны РФ еще весной обещало наносить удары по центрам принятия решений в Киеве в случае обстрелов украинской армией территории России, однако до сих пор эта угроза ведомством Сергея Шойгу не реализована.

Более того, в четверг Россия прекратила удары по объектам в Киеве.

«Я, кстати, забыл – а почему не попадают под обстрел эвакуирующиеся из Киева?

Что? Эвакуация не проводится? А почему? Киеву не угрожает ни смыв, ни взрыв? А почему это?

Впрочем, о чем это я? Говорят сегодня его не обстреливали потому что туда приезжал президент Швейцарии. Основаньице», – недоумевает публицист Егор Холмогоров.

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