Удар по Скадовску – предвестник выхода войны на новый – более кровавый уровень

Украина сегодня нанесла ракетный удар по центру Скадовска в Херсонской области. Есть погибшие и раненые. Вражеские СМИ известие восприняли с восторгом – украинская пропаганда утверждает, что целью было строение бывшего колхоза «Советская Украина», где, якобы, квартировались российские военные.

Однако канал воюющего в Херсонской области контрактника с позывным «Осетин» сообщает, что в числе погибших оказались пленные солдаты ВСУ: «Не всё так хорошо, как говорят официальные лица. Военных не было, но были другие. Нужно делать выводы… Хохлы улыбаются, конченые. А что если скажу, что там также погибли ВСУшники? Так что улыбаться нечему, не скрывайте это, клоуны».

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Так или иначе, но военный эксперт Владислав Шурыгин указывает, что, по всей видимости, для защиты Скадовска до сих пор не сформированы необходимые силы ПВО.

«Подтвердили информацию о нанесении точечного ракетно-артиллерийского удара реактивными, предположительно, снарядами M31A1 GMLRS из РСЗО HIMARS по одному из зданий в центральном районе Скадовска. К сожалению, полноценный позиционный район ПВО-ПРО на базе хотя-бы батареи из 6 регулярно функционирующих СОУ 9А317М комплексов «Бук-М3», по-видимому, по сей день не возведен», – комментирует Шурыгин.

Военкор Роман Сапоньков напоминает, что несколько дней назад ВСУ нанесли удар еще по одному тыловому населенному пункту в тылу Херсонской области – селу Чаплынка недалеко от границы с Крымом. Там было разрушено здание Пенсионного фонда России.

«Явно наметилась тенденция бить по органам власти на новых территориях. Понятно, что в эту игру можно играть вдвоём, но интересен переход к новой фазе. Думаю, это так на Украине готовятся к российским выборам в марте 2024. Основная цель причинить как можно больший репутационный ущерб, который так или иначе может повлиять на проведение выборов. В такой логике помимо ударов по зданиям администраций вполне логичны теракты или террористические удары как по Новым территориям, так и Крыма. Так же я всё более уверен, что слухи про отказ финансирования спонсорами быв. Украины, приближение момента политического и экономического коллапса Украины и прочие слухи о грядущих проблемах, которые заставят Украину прекратить войну на наших условиях, являются информационными атаками с целью сокрытия реальных планов и с целью выигрыша времени на передышку после провала летнего наступления… Поэтому очень опасны сейчас иллюзии о скором окончании конфликта на наших условиях. Скорей стоит готовиться к новой эскалации конфликта с переходом в новую фазу насилия», – пишет Сапоньков.

Аналогичное предостережение публикует и военкор Юрий Котенок.

«Замечаю тенденцию, и она очень не хороша. В основном, это касается центральных СМИ, телевидения, где любят огульную болтовню — сыплют какими-то цифрами, своими доводами, резонами. Вижу, как начинают убеждать нас всех, что всё — мы уже фактически перемололи украинскую армию, она вот-вот падёт на колени. Остановитесь уже! Это не так. Украина даже в районе Запорожья, Работино, Вербового не оставляет попыток продвижения вперёд. Более того, сейчас они пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе населённого пункта Крынки, пытаясь перебросить туда даже бронетехнику. Да, российские военнослужащие гасят эти попытки. ВС РФ наносят солдатам ВСУ серьёзные потери, загоняя их буквально в подземные норы, перемалывая артиллерией. В то же время противник не отказался от своих планов и не остановился. На этом фоне опять идёт подмена понятий, и это очень опасная тенденция, потому что если, не дай Бог, на фронте случится что-то тяжелое, а такое может быть (если кто забыл, война — это не только победы, бывают и отступления, и утраты, и мы видели это в рамках СВО), то это опять станет шоком, все начнут кричать и паниковать. Рано бить в фанфары и раздавать награды, говорить о рейтинге генералов и рождении великих полководцев. Мы еще делом не доказали. Мы еще не победили опасного врага, манкуртов, бывших русских, на которых работает весь коллективный Запад. И в этом плане у нас силы не равны. А то как только мы начали высказывать осторожный оптимизм, говорить, что начала выравниваться промышленность и т.д., всё — уже заговорили, что вот-вот мы надавим, и у хохлов всё посылется как карточный домик. Вот, возьмём Авдеевку — и побегут. Не побегут. Надо воевать, наносить поражение, нужны огромные людские резервы, которых без мобилизации трудно наскрести даже добровольцами. Еле-еле концы с концами сводим. Есть приток, но это не то, чего хотелось бы… Давайте спускаться с небес на землю. Давайте не будем говорить только хотелками и желаниями. У нас экспертов, которые уже хоронят ВСУ и вбивают осиновый кол в гроб укронацизма, десятки, меняются пачками. Словно кассетные боеприпасы, вставляются на эти телеканалы, и они молотят с утра до ночи, фактически дезинформируя зрителя. Нужно не об этом говорить. Нужно говорить о том, что пора становиться военным лагерем, готовиться к длительному противостоянию. Это, если мы хотим добиться результата, а не компромисса с противников без выполнения поставленных Президентом задач СВО. А я напомню — это денацификация и демилитаризация Киевского режима. На деле это означает военный разгром Украины, занятие как минимум столицы и ключевых областей, лишения противника выхода к Черному морю и прикрытие наших западных границ до такой степени, чтобы никому не было повадно даже думать о размещении военных контингентов НАТО на рубежах исторической России», – перечисляет Котенок.